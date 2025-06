El reto viral que vuelve con las notas de selectividad en Galicia

Tras dos largos años preparándose para la prueba de acceso a la universidad, casi 13.000 alumnos gallegos se presentaron a los exámenes de la PAU con el objetivo de llegar a unas cada vez más altas notas de corte. En la tarde de ayer, tras una semana repleta de nervios, llegaron las esperadas notas y muchos aprovecharon para reaccionar a través de sus redes sociales en un reto viral que se está convirtiendo en tradición.

Debido a que se trataba de una reacción en directo, se han podido ver resultados de todo tipo: desde alumnos que lloraban de alegría por haber llegado al objetivo marcado hasta lágrimas de frustración por haber conseguido uns resultados por debajo de lo esperado.

De una forma u otra, todos estos alumnos subieron la reacción sin trampa ni cartón y con unas imágenes repletas de sentimiento fruto del impacto que estas notas tendrán en su futuro. El reto consiste en, sin saber las notas de antemano, hacer una predicción y otra persona le va desvelando en directo.

La reacción de Cris a las notas de la PAU

La predicción de Cris fue bastante precisa, acercándose e incluso acertando algunas de las notas. Pese a un desliz en matemáticas, la joven gallega logró superar el objetivo que tenía (9,966) consiguiendo una media de 10,128.

La reacción de Ana a las notas de la PAU

Ana se grabó en un bar junto a sus amigos con una expresión que revelaba sus nervios. Por suerte, el vídeo terminó bien y repleto de alegrías, superando superando sus expectiativas y alcanzando el objetivo que tenía marcado (9,3) con holgura: 10,45.

La reacción de Henar a las notas de la PAU

Uno de mejores notas que se vieron por la red social la tuvo Henar. La joven había conseguido una media de 9,61 en bachillerato y se presentaba a la PAU con la mejor de las expectativas, pero aún así logró superarlas. Predijo prácticamente todas sus puntuaciones con una valoración inferior e incluso esperaba suspender química, que resultó reflejar un 7,75. Obtuvo finalmente un exitoso 13,146.

La reacción de Ángel a las notas de la PAU

Ángel fue otro de los que se llevó una gran alegría. Excepto matemáticas, en la que esperaba un 10, obtuvo mejores resultados de los previsto, terminando la PAU con un 11,36.

La reacción de Juanmi a las notas de la PAU

Con más tranquilidad pareció tomárselo Juanmi, que tituló su reacción con "por fin se acabó". Tenía una expectativa más modera, con todas sus predicciones rondando el 5, excepto en matemáticas, en la que sacó un 9,5. Gracias a la ponderación de sus materias específicas, logró alcanzar un muy meritorio 9,404.

La reacción de María a las notas de la PAU

María no tuvo tanta suerte en sus exámenes, aunque reveló al inicio del vídeo que no necesitaba nota, aunque no desveló el porqué. No logró llegar al aprobado pese a rozarlo, pero se mostró contenta porque posiblemente tenía ya previsto optar por otra vía.

La reacción de Lia a las notas de la PAU

Lia reaccionó a las notas de selectividad junto a su padre. Pese a que la cosa no empezó bien con dos pequeños reveses en gallego y filosofía (las dos materias que más polémica han generado), terminó remontando. Necesitaba un 7,7 y logró un increíble 11,624.