Martín Casanova, mejor PAU 2025 en Galicia: "Quiero estudiar Derecho, opositar y trabajar en Galicia"

Con solo 18 años, Martín Casanova se ha convertido en uno de los nombres propios de la PAU 2025 en Galicia. Este estudiante del IES Leiras Pulpeiro de Lugo ha logrado la nota más alta de la comunidad: un 9,96 sobre 10. Tranquilo, reflexivo y con los pies en la tierra, asegura que no esperaba una calificación tan alta, aunque reconoce que se había preparado a fondo... durante todo el año. Al final, todo maratoniano merece su descanso. Con la vista puesta en el futuro, Martín tiene claro que quiere estudiar Derecho y desea, también acabar la carrera de piano.

¿Estás en PortAventura?

Sí, estamos por ahí. De viaje con amigos del instituto.

¿No te lo esperabas, verdad?

¡Para nada! Salí del examen con buenas sensaciones, pero cuando vi las notas —sobre todo Historia— fue una mezcla de sorpresa y euforia total. No me lo creía.

¿Y el TikTok?

Sí, lo tenemos grabado. La nota me pilló de verdad... por sorpresa!

Cuéntame tu rutina de estudio.

No era estricta: muchos días no abría un libro, pero dos semanas antes fue intensa. Me levantaba a las 10, desayunaba, estudiaba hasta comer y volvía por la tarde. Quizá unas 6–8 h diarias en esa fase.

¿Por qué decidiste apostar por Letras?

Tenía muy claro que quería estudiar Derecho y las materias que ponderaban eso estaban en la rama de letras. Me gustan las ciencias, pero mi pasión es el Derecho.

¿Ya sabes en dónde te gustaría ejercer?

Quizás en Fiscalía, aunque no lo tengo claro. Sé que no quiero ser abogado. Y sé que quiero opositar.

¿Tienes familia en el mundillo legal?

No. Mi madre trabaja en un banco y mi padre en Telefónica. Ninguno es abogado.

¿Qué te marcó de aquella excursión a los juzgados en 3.º de la ESO?

Fue decisivo. Ya me gustaba el Derecho, pero ver un juicio penal en directo fue definitorio: pensé “aquí me veo trabajando”. Fue ese momento el que confirmó mi vocación.

Un momento de la intervención en la graduación. / fdv

Cuéntame sobre el piano. ¿Qué estudias y por qué?

Toco el piano en el conservatorio de Lugo: estoy en quinto de nivel profesional y paso a sexto, que es el último. Es compatible con bachillerato. A veces retrasarlo se debe a entrar un poco más tarde, pero me compagina bien con mis estudios.

¿A qué Universidad quieres entrar y con qué planes de futuro?

Apuntaré a la Universidad de Santiago, que considero que ofrece mejor preparación para las oposiciones. Quiero quedarme en Galicia, igual con un intercambio, pero volver.

¿Y dentro de diez años?

Aunque me atrae la idea de formarme fuera, me gustaría quedarme en Galicia. Y me gustaría verme con la oposición aprobada, trabajando en Galicia… pero ¿quién sabe? Habrá que ver de dónde tira la vida, pero aquí soy feliz.

¿Qué recomendación das a futuros estudiantes para pasar la PAU?

Menos nervios y más equilibrio. Estudiar desde el curso y no atracones. Cuando toca estudiar, toca; cuando no, descansar. No pasa nada por superar dos semanas “malas”. Se pasan.

¿En qué no sacaste un 10?

Diez en todo, salvo un 9,75 en Inglés y Galego. La mínima falta resta.

¿Alguna serie que te marcara? Dime alguna de abogados, anda.

Sí, Better Call Saul, aunque no es de abogados estrictamente. Suits (en España La Clave del Éxito). Después de interesarme por Derecho ya las había visto, pero me gustaron mucho.

Disfruta del merecido descanso y por cierto, ¿cuándo volvéis del viaje?

El próximo martes. (Risas)