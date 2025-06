Alcaldes e concelleiros galegos levan a Bruselas o problema da vivenda

«Hai unha falta de vivenda e necesitamos fórmulas contra a especulación». Así comezou a eurodiputada do BNG, Ana Miranda, a súa intervención na conferencia ‘Vivenda para todos os pobos de Europa’, que coorganiza no Parlamento Europeo, onde por primeira vez nesta lexislatura hai unha comisión dedicada á vivenda. Lembrou que en Galicia «as familias destinan máis dun 41% á compra de vivenda e máis dun 61% para alugueiro», datos que considera «moi preocupantes». E non só ela, neste encontro participaron alcaldes e alcaldesas e representantes de institucións de diferentes puntos de Europa: dende Barreiros a Santiago pasando por A Coruña, Gandía, Porto Vecchio ou a Bretaña francesa. Cada un coa súa realidade, pero todos eles conscientes de que hai un problema que necesita solucións.

A dificultade de acceso a unha vivenda digna é unha realidade compartida por moitos. O vicepresidente da comisión de Vivenda e eurodeputado de Compromís, Vicent Marzà, alertou de que «esta non é unha crise pasaxeira». «Hai unha maioría de traballadores que non poden acceder a unha vivenda asequible», lamentou, mentres que a eurodeputada de ERC, Diana Riba, dixo que a vivenda «é un dereito que agora é un negocio». Detrás disto hai varios motivos: a masificación do turismo, a financiarización ou a falta de vivenda pública.

Barbara Steenbergen, presidenta da Unión Internacional de Inquilinos, que representa a 74 asociacións en 75 países, propón que «os alugueres teñen que ser ilimitados para dar seguridade aos inquilinos». Tamén ve necesario ter un «rexistro de transparencia do parque inmobiliario».