La Xunta se abre a recuperar el máster de Matemáticas en la USC tras las protestas

La Consellería de Educación se abrió este miércoles a la posibilidad de recuperar el máster en Matemáticas de la Universidade de Santiago tras semanas de protestas de entidades como la Plataforma en Defensa do Mestrado en Matemáticas, que denunció la decisión de la Xunta de no ofertar este título a partir de 2025-2026 como «un ataque directo a la investigación fundamental, a la formación científica de alto nivel y al talento gallego más joven».

En torno a un centenar de personas se concentraron hoy ante el Parlamento gallego para exigir la continuidad de la titulación y, aunque el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, sostiene que la suspensión se debe a que no alcanza el número mínimo de matriculados exigido por la normativa, la Xunta se mostró dispuesta a «trabajar con la USC en una mejora de la propuesta» con el «objetivo de volver a ofertarlo en 2026».

Para Rodríguez, la meta es «lograr una titulación reformulada que resulte atractiva para el alumnado y que avance en calidad y especialización». En ese contexto, destacó que la titulación no se cierra y que el alumnado que «ya la está cursando podrá finalizarla». Debido a su «bajo número de alumnos», alega Educación, no se ofertan nuevas plazas para el curso 2025/26 pero, «si se justifica para el curso 2026-27 un plan de mejora razonable, la medida puede reconsiderarse», apuntó Rodríguez. «Por lo tanto, sería posible volver a ofertar la titulación, mejorada, para ese otro curso», indica la Xunta, que entiende que no cumple los criterios para ser declarada «singular».