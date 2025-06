Rueda comunicó a Feijóo la denuncia por agresión sexual contra Villares la semana pasada

Tras conocerse el pasado miércoles la denuncia por agresión sexual puesta contra Alfonso Villares, el mandatario gallego, Alfonso Rueda, aseguró este lunes que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, conoció la noticia “cuando hubo el procedimiento judicial”, es decir, el martes de la pasada semana.

El mandatario gallego incidió en que actuó siguiendo lo que marcan «los estatutos» del partido. «En cuanto tuvimos conocimiento del pronunciamiento judicial, y en horas se producía la dimisión, en ese intervalo de tiempo fue cuando se lo comuniqué al presidente de mi partido», alegó.

Cuestionado de nuevo por su abrazo el pasado jueves en la toma de posesión de la nueva conselleira do Mar con Villares, el líder de los populares en Galicia insistió: “No voy a tratar como culpable a quien la justicia no declaró como culpable”.

La decisión de dimitir de Villares, señaló, fue algo en lo que ambos estuvieron “de acuerdo” en todo momento. "Creo que estábamos de acuerdo, tanto el señor Villares como yo mismo en que era la decisión adecuada. Así se tomó, yo lo tenía claro y él también", apuntó el presidente de la Xunta.

Cuestionado por si se arrepiente del abrazo con Villares el pasado jueves, ya conocida su imputación, Rueda volvió a ligarlo con un "agradecimiento" a su trabajo al frente de la Consellería do Mar, al tiempo que remarcó que, a partir de ahora "la justicia con todas sus consecuencias".