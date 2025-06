El precio del alquiler estival complica la contratación de socorristas para algunas playas de Galicia

Galicia inicia la temporada estival con más socorristas habilitados que nunca. Hay 4.559 profesionales inscritos en el registro oficial de la Consellería de Presidencia, la mayor cifra de la historia y un 13% por encima de los 3.959 con los que se cerró el año anterior, lo que confirma que el cambio normativo introducido por la Xunta hace un par de años da resultado. Los propios ayuntamientos, responsables de la vigilancia de playas, admiten que este verano les está resultando más fácil cubrir las plazas; y a la Fegamp no han llegado las quejas habituales de cada mes de junio. De hecho, los únicos problemas puntuales que se están dando para completar el servicio de vigilancia ya no están causados por la escasez de personal, sino por otra: la de vivienda.

Con el precio del alquiler en máximos, la combinación de destino de costa y época estival imposibilita encontrar vivienda asequible en enclaves del litoral. Un informe de Tecnitasa publicado hace unos días sitúa el coste de un apartamento por encima de los mil euros a la semana en destinos top como Sanxenxo, Baiona, Vigo, A Coruña, Ribadeo, Muros... Pero en ningún caso baja de los 600 en otros lugares menos mediáticos. Cifras en cualquier caso inasumibles para los salarios de un socorrista, que se mueven en medias de 1.300 euros al mes.

Esta realidad provoca que los concellos de ciudades y zonas más pobladas tengan más bolsa de socorristas autóctonos y puedan cubrir bien el servicio. Pero en otros más aislados, como A Mariña o la Costa da Morte, hay más problemas. «Solo Foz ya contrata una veintena y Barreiros también necesita muchos», explica un veterano socorrista que presta servicio en el norte de Lugo. Como esos concellos se llevan al grueso del personal, otros de la zona tienen problemas para encontrar gente. «Y traerla de fuera con este precio del alquiler es inviable», explica.

«Esto es algo que sucede en toda España y los lugares más perjudicados son los que tienen mayor afluencia turística, como Baleares, Comunidad Valenciana y algunas zonas de Andalucía y Cataluña», explica el experto José Palacios, presidente de Adeac —la entidad que concede las Banderas Azules— y coordinador del Grupo de Investigación en Actividades Acuáticas y Socorrismo.

Los ayuntamientos más previsores, como Ribeira, optaron por organizar cursos propios. «Fixemos un o ano pasado e outro este», explica el alcalde, Luís Pérez. «Grazas a esta formación, fóronse incorporando rapaces» que ahora vigilarán en verano las playas de Ribeira y de la comarca. Además, el Concello hizo más atractiva su oferta laboral ampliando 20 días más el periodo de trabajo, ya que los socorristas se incorporarán el día 15 de este mes y no el 1 de julio. «Contrataremos 23 socorristas para vixiar cinco praias», explica el regidor.

Y lo mismo desde Carballo. El responsable del servicio en la capital de Bergantiños, Miguel Vales, confirma que la mayoría de los 32 profesionales que ficharán son socorristas de la comarca, «en parte porque nos nutrimos dun club de salvamento» de la zona. Carballo está con las pruebas de selección y a partir del día 20 incorporará a los guardavidas a sus playas.

Otros concellos prefieren no arriesgar con la posible falta de personal y optan por externalizar el servicio y ponerlo en manos de empresas especializadas. Es lo que hará Porto do Son, según avanza Juan Fontán, concejal responsable del socorrismo. «Contaremos cunha decena de profesionais, pero aínda non están nas praias porque acaban de saír as subvencións» para concellos, detalla.

Mejoras laborales: trabajar más meses y cobrar más

Las dificultades para conseguir socorristas en los últimos años en Galicia fueron extremas, hasta el punto de perderse banderas azules en playas por no garantizar ese servicio. El socorrismo nunca se tomó en serio pese a que hay vidas en juego y cuando se empezó ya a ver como una profesión, apenas había cursos para formarse y los que había eran caros: hasta 2.000 euros para trabajar después solo dos meses al año. La Xunta trató de regularizar la situación en 2012 con un decreto que logró el efecto contrario, ya que endureció los requisitos para ejercer y vació la bolsa de profesionales disponibles. Y entre los pocos que había, muchos optaban por irse a destinos turísticos donde podían trabajar más de seis meses al año (Canarias, Baleares...) o a piscinas interiores.

Aquellos fueron años dramáticos —en 2016 se batió el récord de ahogamientos en Galicia con 69—, hasta que en 2021 la Xunta modificó el decreto para flexibilizar el acceso al registro autonómico —obligatorio para ejercer— por nuevas vías formativas y creó incluso la figura del auxiliar de socorrismo. Y en 2023 se reforzó la formación con un curso de 240 horas promovido por la propia Consellería y se abrió la formación a entidades privadas.

«Así, el último año registró un aumento de casi el 40% en profesionales formados por estas entidades», con 300 personas, mientras que la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) reforzó su oferta formativa para socorristas con doce cursos frente a nueve del año anterior, lo que permitió habilitar a 248 guardavidas.

Sin embargo, no es sol todo lo que reluce en las playas. Galicia logró paliar la falta de socorristas, pero quedan sombras en el servicio. Hay subvenciones de la Xunta y las diputaciones para que los concellos contraten socorristas, pero se publican muy tarde —esta misma semana las autonómicas y de algunas provinciales nada se sabe aún—, lo que dificulta planificar y empezar a vigilar las playas en junio, un mes con mucha más afluencia a los arenales que septiembre. Además, este cronograma impide alargar la temporada de socorrismo a tres o cuatro meses, lo que haría más atractiva una oferta laboral que en muchos casos se limita a solo dos meses al año, julio y agosto, con salarios de 1.200 a 1.500 euros al mes, «ridículos» trabajando domingos, festivos y habiendo vidas en juego, lamenta el colectivo.

José Palacios, desde Adeac, está «animando» a algunos ayuntamientos a habilitar «un equipo de socorrismo permanente todo el año, tal y como sucede con Bomberos, Policía o cualquier otro servicio de emergencias», explica. Apriori, parece difícil de asumir a nivel político y económico, pero con el cambio climático y la explosión turística la propuesta no va tan desencaminada. Cada vez hay más gente en las playas gallegas y durante más meses al año. Y eso, aunque sea solo por pura estadística, dispara el riesgo de ahogamiento.