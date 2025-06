El PSdeG acusa al PP de filtrar el nombre de Paloma Lago para sacar del «foco» a Villares

Apartar del "foco" a Alfonso Villares. Ese es el objetivo que, según el portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, tendría el PP, al que acusa de haber filtrado el nombre de la Paloma Lago para desviar la atención del ya exconselleiro do Mar, a quien la presentadora denunció por una supuesta agresión sexual que está siendo investigada judicialmente.

Después de que este viernes trascendiese que la presentadora denunció que dicha agresión habría sido llevada a cabo «mediante sumisión química», Torrado ha señalado «directamente» al PP «como responsable de la filtración» del nombre de la denunciante «quince minutos» después de que el exconselleiro dimitiera el pasado miércoles.

Según Torrado, que no ha nombrado a Lago en su comparecencia ante los medios, el Partido Popular «sabía cuándo recibiría al conselleiro la notificación» del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia porque Villares cesó su comunicación en sus redes sociales de «manera súbita» días antes de que trascendiera la noticia. «El Partido Popular pensó en clave de impacto político y en clave de impacto electoral», ha sostenido el portavoz, quien también ha reprochado al PP «el intento de convertir en un héroe, en un ejemplo de dignidad» a Villares.

Unas 48 horas después de la dimisión de Villares —es decir, este viernes— el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comenzó a desmarcarse de la figura del exconselleiro do Mar. También, por primera vez desde que el caso saltase a la opinión pública, el máximo representante de todos los gallegos emitió un mensaje de apoyo hacia la denunciante. Fue desde Barcelona, donde el jefe del Gobierno autonómico declaró: «Quiero dar un mensaje claro. Yo no apoyo al exconselleiro como denunciado. Fue un abrazo de agradecimiento por su labor, fue un buen conselleiro». Sobre la denunciante, Rueda indicó que «en Galicia nadie puede dudar del decidido apoyo» que la Xunta da a cualquier víctima de violencia machista para que pueda emprender las acciones oportunas y recibir asistencia.

Pontón exige responsabilidades políticas

Mientras, Ana Pontón ha pedido «responsabilidades políticas» al presidente de la Xunta «por encubrir a un presunto agresor sexual durante meses al mantener en su Gobierno al que hasta esta semana fue conselleiro do Mar. En la reunión de su Consello Nacional, máximo órgano entre asambleas, la portavoz nacional del BNG ha iniciado su intervención con «palabras de apoio ás vítimas de violencia de xénero e, moi singularmente, á que denunciou ao conselleiro de Pesca por unha suposta agresión sexual», en alusión a Lago.

Pontón ha afirmado que «non é fácil dar ese paso» de denunciar «e moito menos» cuando se trata de un conselleiro que es «amigo persoal do presidente da Xunta». En su opinión, el Gobierno de Rueda ha «protagonizado un esperpento» al arropar a un presunto agresor sexual en la toma de posesión de la sustituta de Villares, Marta Villaverde, «nun acto celebrado na sede do Goberno da Xunta que se utiliza para aquelas ocasións máis ilustres e protocolarias».

«Rueda coñecía desde o mes de febreiro que o seu conselleiro de Pesca tiña unha denuncia nos xulgados por unha agresión sexual. Sabemos que calou durante meses. Estivo durante meses encubrindo a un suposto agresor sexual», ha criticado Pontón.