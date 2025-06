Dimite el conselleiro de Mar, Alfonso Villares, imputado por agresión sexual a la presentadora Paloma Lago

Alfonso Villares Bermúdez (Cervo, 1970) anunció este miércoles su dimisión del cargo de conselleiro do Mar tras conocer el pasado martes, a través de una notificación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que está siendo investigado por un delito de agresión sexual.

La denuncia fue interpuesta por la conocida presentadora y modelo Paloma Lago en los juzgados de Ferrol en el mes de enero. No obstante, según ha podido saber este diario, los hechos se produjeron unas semanas antes, concretamente el 27 de diciembre.

«Dimitir para defenderme de una denuncia de la que sé que soy totalmente inocente es una decisión muy difícil, pero estoy convencido de que es la correcta», aseguró Villares, que vinculó su abandono del cargo con la pérdida de la condición de aforado que le confiere ser miembro del Gobierno gallego.

«Doy este paso porque quiero comparecer ante la Justicia como cualquier otro ciudadano. [...] Se trata de un caso que sucedió en el ámbito privado y que debe resolverse en el ámbito judicial», sostuvo el ya exconselleiro do Mar. Con esta decisión, el caso volverá desde el TSXG al juzgado de Ferrol en el que Paloma Lago interpuso la denuncia.

Paloma Lago, en el estadio de Riazor / Casteleiro / Roller Agencia

Relación

De acuerdo con fuentes cercanas a Villares, el extitular de Mar y la también presentadora de televisión habrían mantenido durante meses «una relación sentimental» tras conocerse en verano del pasado año.

«Le agradezco al presidente (Alfonso Rueda) que comprendiese mis razones y aceptase mi dimisión, al igual que la confianza que depositó en mí al nombrarme», señaló, tras afirmar que no quiere que el caso «pueda afectar a la Xunta o a las instituciones autonómicas».

No constaba ningún tipo de acto ni visita en la agenda de Villares para el miércoles, y no fue hasta las 16.00 horas aproximadamente cuando convocó a los medios de comunicación para una comparecencia a las 18.00 horas. En uno de los salones de actos de San Caetano, el cervense anunció su marcha sin transmitir a la opinión pública cuál era el motivo de la denuncia que lo obligaba a poner fin a su etapa al frente de la Consellería de Mar. Serían posteriormente fuentes del Ejecutivo gallego las que confirmarían que el cargo del que se acusaba al ya exconselleiro do Mar era el de agresión sexual.

A la rueda de prensa asistió también la plana mayor del departamento de Mar, que aplaudió calurosamente a Villares al término de una intervención que concluyó agradeciendo el apoyo de su equipo. «Sobre todo, de los que quiero y que me quieren porque ellos serán los más afectados por un proceso en el que no cabe duda de que se acabará haciendo justicia», finalizó. En primera fila se encontraba la que a la postre sería designada nueva titular do Mar, Marta Villaverde.

El equipo de Villares y periodistas esperan la comparecencia del ya exconselleiro / Xoán Álvarez

Trayectoria

Alfonso Villares entró a formar parte del Gobierno gallego en junio de 2023, en el marco de la primera remodelación de la Xunta tras la llegada a la presidencia de Alfonso Rueda tan solo un año antes. Una crisis de Gobierno que vino motivada por la inclusión de varios conselleiros, entre ellos Rosa Quintana, quien era titular de Mar, en las listas a las elecciones generales del 23 de julio de aquel año.

Entonces, la encomienda a Villares fue, de facto, una apuesta personal del presidente autonómico, que desde su cargo como secretario general del PPdeG asistió al paulatino ascenso de Alfonso Villares en la corporación municipal de Cervo, hasta hacerse con la Alcaldía tras las elecciones de 2007. Al ayuntamiento cervense accedió por primera vez en 1995, pero no fue hasta 1999 cuando adquirió por primera vez responsabilidades de gobierno.

Licenciado en Veterinaria por la USC, Villares compatibilizó su cargo como concejal con el ejercicio de su profesión hasta 2007, cuando, en sustitución de José Insua, fue el candidato del PPdeG a la Alcaldía de Cervo, logrando la mayoría absoluta. Un resultado que revalidó en 2011, 2015, 2019 y 2023. .

El exconselleiro de Mar aseguró durante su intervención que confía en poder «reincorporarse a la política» una vez el caso sea resuelto por la justicia.