Montero reta a las comunidades del PP a presentar un modelo de financiación

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera que «va a ser muy difícil que el Gobierno pueda llegar a un acuerdo con las comunidades en materia de financiación autonómica si el Partido Popular no se pone de acuerdo entre sus autonomías en un único modelo».

«Cada comunidad opina algo distinto, lo que le viene bien a Andalucía no le gusta a Galicia, y lo que le viene bien a Madrid no le gusta a Murcia, y esta es la realidad que tenemos», explicó Montero «Si hubiera posibilidad de que hubiera una propuesta común» entre los presidentes ‘populares’ de Galicia, Alfonso Rueda; Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Andalucía, Juanma Moreno, «estaríamos encantados de poder compartirla, de poder ver exactamente dónde encuentran los puntos de confluencia», afirmó la vicepresidenta y retó al PP a aprovechar el congreso nacional que celebra en julio para pactar un modelo único. La ministra no aludió a los diferentes intereses de las autonomías gobernadas por el PSOE.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, espera que la próxima Conferencia de Presidentes «no peligre» y demanda un «cambio de formato» porque la cita «tiene que ser útil».

Rueda entiende que se anunció la convocatoria del cónclave «cuando el presidente del Gobierno necesitaba desviar la atención», pero «no tenía intención de que sea útil».

Según el jefe del Ejecutivo gallego, el encuentro tal y como está planteado es una «sucesión de monólogos donde cada presidente explicamos lo que creemos conveniente, pero él no contesta», en alusión a Pedro Sánchez. Rueda demanda que se pueda hablar «de energía, de financiación autonómica o de los menores no acompañados que se van a mandar a las comunidades sin financiación», y no solo de lo que interesa al Gobierno.