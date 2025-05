Santiago solicita la declaración de mercado residencial tensionado y la Xunta debe responder en seis meses

Santiago ha oficializado este lunes la petición a la Xunta para declarar la capital gallega como zona de mercado residencial tensionado. El Ayuntamiento ha solicitado, además, que la definición de 'gran tenedor' se amplíe a los propietarios de más de cinco inmuebles -la ley los considera a partir de los 10- y que los efectos de esta declaración también se aplique a las viviendas que llevan más de cinco años sin alquilarse.

Lo han comunicado la portavoz municipal, Míriam Louzao, y el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de la junta de gobierno local. El edil destacó durante su intervención que "esta declaración non é un fin en si mesmo, senón unha ferramenta" que permitirá durante la vigencia de la misma, tres años, contener los precios del alquiler y serán las administraciones, particularmente la autonómica sobre la que recae la competencia de vivienda, quienes deban implementar medidas que permitan garantizar el derecho constitucional a una vivienda.

Ahora, el Gobierno gallego tiene un plazo de seis meses para resolver esta petición; en caso de no hacerlo, se iniciaría un proceso contencioso-administrativo. Por parte del concejal hay seguridad en que la Xunta aceptará la declaración ya que desde la Administración local se ha realizado "un extenso trabajo" justificativo de la necesidad de declarar zona de mercado residencial tensionado todo el municipio. En lo relativo al trabajo realizado desde Raxoi, Iago Lestegás aprovechó para recordar que "non é competencia do Concello realizar este traballo, senón que é da Xunta, pero aínda así fixémolo, coma en outros asuntos", aclaró en referencia a asuntos como el impuesto de estadías o la tasa turística.

Lestegás puso el foco en la necesidad de intervenir en el mercado de alquiler porque está generando desigualdad social, "é necesario que quen ocupa un posto de responsabilidade en materia de vivenda actúe, porque non actuar non é unha opción.

Efectos de la declaración

Entre las principales consecuencias si la Xunta acepta declarar zona de mercado residencial tensionado la capital gallega, el edil de Urbanismo destacó como primer efecto la contención de precios, junto a las condiciones a la hora de prorrogar los contratos y los beneficios fiscales derivados de la aplicación de la Ley de vivienda.

Sobre la contención de precios, Iago Lestegás hizo referencia a la Ley de arrendamientos urbanos. Una vez declarado Santiago como zona de mercado residencial tensionado se limitará el incremento del alquiler entre uno y otro contrato y se pondrá tope al coste del arrendamiento aplicando el Índice de precios de referencia. "Esta é unha medida de alivio, hai quen fala de torniquete, que é moi ilustrativo", aseveró el concejal para explicar que pese a que los efectos de esta medida en materia de vivienda se percibirán a medio y largo plazo también destacó que las medidas de contención de precios e incentivos fiscales "terán efecto inmediato".

Grandes tenedores

La solicitud que este lunes presenta el Concello de Santiago ante el IGVS -Instituto Galego de Vivenda e Solo- contempla que se consideren grandes tenedores de propiedades inmobiliarias a aquellos titulares que posean en su totalidad más de 5 edificios. Según los datos extraídos del registeo del IBI -Impuesto de Bienes Inmuebles-, "en Santiago hai máis de cen inmobles titularidade, ao cen por cen, de propietarios que posúen entre cinco e dez inmobles", detalló Lestegás.

Además, según el mismo registro, única herramienta municipal para esta tarea, "hai 463 titulares de cinco ou máis inmobles", aunque no al 100% sino en diferentes porcentajes, una situación en la que se encuentran alrededor de 3700 propiedades en todo el término municipal.

¿A qué zonas afecta?

La ley de Vivienda les da competencias a las comunidades autónomas para que declaren como zonas de alquiler tensionado a aquellos ámbitos territoriales donde exista un especial riesgo por oferta insuficiente de vivienda para la población. Para que una zona sea declarada como tensionada el Estado ha marcado dos condiciones. La primera se basa en la tasa de esfuerzo, es decir, el porcentaje de la renta disponible de la unidad familiar que se destina anualmente al pago del alquiler y los gastos básicos de la vivienda (12 mensualidades más suministros). Si la tasa de esfuerzo de la zona fuese superior al 30%, se cumpliría el requisito de ser considerada como “zona tensionada”. La segunda condición se enfoca en la evolución de los precios de compra o alquiler, que deberá ser superior en 3 puntos porcentuales al IPC de los últimos 5 años. Bastaría cumplir solo uno de los dos criterios para que un distrito de Santiago fuese declarado zona tensionada.

¿Qué barrios cumplen?

Tras realizar un primer análisis, la Xunta trasladó al Concello que tan solo un distrito de Santiago, el número 5, cumpliría con los criterios que fija el Estado. En este distrito se encontraría parte de la zona vieja, todo el Ensanche y además barrios como Pontepedriña, Conxo o Santa Marta. Sin embargo, atendiendo a la subida del alquiler en los últimos años, Raxoi cree que prácticamente toda la ciudad cumpliría con los requisitos, a excepción de alguna zona del norte del municipio.