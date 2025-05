Rueda cree que hay «prioridades mayores» a las que destinar lo que cueste oficializar el gallego en la UE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha manifestado este lunes que se le ocurren «prioridades mayores» a las que destinar lo que costaría oficializar el gallego, el catalán y el euskera en la Unión Europea.

«Si el coste de lo que se está hablando, más de 40 millones de euros al año, es real, a mí en estos momentos se me ocurre que, si tiene ese dinero el Gobierno central, en estos momentos hay prioridades mucho mayores», ha subrayado.

A preguntas de los medios tras la rueda de prensa del Consello este lunes, Rueda ha dicho que no le «constan» supuestas maniobras del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, para tratar de frenar esta oficialidad, que se tratará este martes en Europa.

En todo caso, ha asegurado que ve «clarísimo» de dónde viene este asunto: «No hay ningún interés de Pedro Sánchez en la utilización de ninguna de las tres lenguas en el Parlamento Europeo, lo que hay es una necesidad de cumplir y una exigencia más del independentismo catalán».

En esta línea, ha afirmado que ningún departamento de la Xunta ha sido consultado para aportar algo, por lo que ha reprochado que tengan que ver «desde la distancia» que se habla en nombre de la lengua propia de Galicia «sin hablar en absoluto con el Gobierno de Galicia».

Asimismo, ha insistido en que el Ejecutivo autonómico está «a favor de cuánta más difusión y utilización del gallego, mejor», algo que ha ejemplificado recordando que él mismo se expresó en gallego en el Comité de las Regiones.

«Si ahora se quiere dar un paso más, que simplemente es por cumplir una exigencia a quien sustenta al presidente en su puesto, por un día más en Moncloa, esto no tiene nada que ver con el fomento de las lenguas», ha resumido.

Plurilingüismo

Por otro lado, preguntado sobre si cumplidos 15 años del decreto del plurilingüismo cree que fue eficaz para el avance del gallego, el titular del Gobierno autonómico ha reafirmado que están «abiertos» a un pacto para «seguir mejorando el apoyo y la pervivencia» del uso del gallego, que ha reconocido que es «un trabajo siempre inacabado».

Sin embargo, ha reiterado que no van a «permitir» la «imposición monolingüística en ninguna de las dos lenguas». «Creo mucho en el plurilingüismo, en conocer cuántos más idiomas mejor, no nos olvidemos del inglés. Creo que ese decreto sentó los pilares para que todo eso fuese posible. ¿Que ahora se puede mejorar? Sin ninguna duda, por eso estamos intentando ese pacto, que algunos están empeñados en que no vaya para delante», ha criticado.