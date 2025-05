Docentes sobre la nueva PAU: correcta, pero precipitada y con riesgo de bajar nota

Los alumnos de segundo de Bachillerato se estrenan este año con un nuevo modelo de Selectividad y, a diferencia de ediciones anteriores, esta prueba requiere más comprensión lectora y menos chapatoria. Los aspirantes tendrán que estudiar aprendiendo a contextualizar para poder hacer frente a los problemas que se les planteen.

La antigua ABAU, ahora Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), se celebrará los días 3, 4 y 5 de junio y las notas provisionales estarán disponibles el día 12. El reloj ya está marcha atrás y los alumnos deben prepararse pese a la incertidumbre que, según confiesan, es la sensación más generalizada.

Entre el profesorado hay diversidad de opiniones a cerca de la nueva prueba. A algunos les gusta y creen que será favorecedora, otros creen que podría bajar la nota media hasta dos puntos.

Es el caso del docente de Matemáticas Macías López, del IES Francisco Aguiar de Betanzos. No ve con buenos ojos el nuevo examen: «Na miña materia poñen tres exercicios de tres bloques, un deles é o chamado competencial. Non se avalía a destreza dos alumnos. Son enunciados moi longos, teñen que pararse moito a mirar onde están os datos e case costa máis deducir que che preguntan que resolver os problemas», dice. Cuenta que hizo con los alumnos uno de los ejercicios del examen modelo y tardó 40 minutos. Son tres en total y disponen de hora y media para rematar. No le dan las cuentas en cuanto al tiempo.

Rosa del Río, profesora de Historia en el IES Rosais 2 de Vigo, también tiene algunas anotaciones que hacer sobre la nueva prueba, aunque celebra que se haya producido un cambio. «En los últimos años el examen de Selectividad se volvió más coherente con la materia, haciendo que contenidos tradicionalmente omitidos formasen parte de la misma, pero también había una mayor posibilidad de descarte. El nuevo modelo pretende paliar eso último», explica. En su opinión, el problema está en su imposición de forma abrupta: «Era necesaria una renovación pero quizá las formas no son las correctas; en lugar de introducir un cambio ‘a calzador’ cuando el curso ya había comenzado, quizá se hubiese podido mantener el anterior modelo un año más para que los grupos de trabajo hubiésemos empezado el curso sabiendo a que se enfrentaban los alumnos». Al igual que el Macías López ve la prueba más compleja. Los alumnos, que no son ajenos a ello, también están más afectados por la incertidumbre.

Xenxo Pérez, de Física, es más optimista respecto a la prueba porque el temario no cambia demasiado. «Únicamente diminúe a optatividade, antes podíase aprobar levando medio curso estudado», señala. En su caso, la complejidad de los ejercicios individuales es menor.

Anabela Simoes, de Inglés , advierte de lo mismo: «No es más difícil, solo que añade más cosas y deben reforzar la comprensión. Pero los alumnos se esfuerzan muchísimo, lo van a sacar», asegura.

La directora del IES Valadares, Patricia Mena, dice que la clave está en la preparación, pues esta prueba no conlleva tanta memorización. «Se hacen prácticas para que cojan soltura y que se centren, sabiendo diferenciar datos concretos de contextualización», opina.

Ve luces y sombras, al igual que sus compañeros lo considera necesario aunque integrado de una forma abrupta: «De cara a la vida futura el nuevo examen va a ser mejor, el problema es si les coge de sorpresa y si llevan el entrenamiento adecuado. Este año es probable que haya alumnos a los que les resulte más complejo», cree.

¿Y cómo hicieron para preparar las pruebas? Pues tirando de modelos y creatividad a partir de los mismos. Solo tenían una plantilla a la que atenerse, por lo que tuvieron que crear ejercicios basados en ella.

Cuidado con la IA

Si bien la IA está sobradamente extendida entre los alumnos a la hora de hacer trabajos, en cursos venideros tendrán que proceder con cautela. «En Selectividad no van a tener ese acceso, es una de las partes que se les hace ver durante todo el curso», dice la directora del IES Valadares.

Los propios ejercicios que aparecen en la plantilla modelo hablan de Inteligencia Artificial. Por ejemplo, en un examen modelo de Historia, un enunciado pide al alumno que revise un texto generado por Chat GPT.