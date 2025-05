El 24% de jóvenes gallegos de 14 a 18 años apuesta dinero en juegos de azar

La Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 ha incluido como un nuevo ámbito en todas las líneas de actuación las adicciones sin sustancia, conocidas también como comportamentales, «con especial énfasis en el juego de apuesta (presencial u online)». Ese indicador se analiza ahora en las encuestas del Plan Nacional sobre Drogas y sus datos más recientes reflejan que casi uno cada cuatro estudiantes gallegos de entre 14 y 18 años ha apostado dinero en juegos de azar. Serían casi 30.000 los adolescentes, incluidos menores de edad, que lo tienen prohibido, y por otro lado el problema va a más.

Un incremento del "juego problemático"

Así lo admitio ayer el secretario xeral técnico de la Consellería de Facenda, David Cabañó, en una respuesta a una pregunta del BNG en la Comisión de Sanidade e Política Social del Parlamento gallego, en la que informó de que entre los 14 y los 18 años el juego con dinero se sitúa en el 24,3 por ciento y que el «juego problemático» entre la juventud en Galicia se incrementa «levemente» y se sitúa «por encima» de la media registrada en España. Los grupos donde son más frecuentes este tipo de prácticas serían los hombres y los estudiantes de más edad. Asimismo, según expuso Cabañó, la modalidad presencial sigue siendo la dominante, tanto en la comunidad gallega como en el resto del Estado. Al respecto, indicó que la versión del juego por internet es «mucho menos frecuente».

Los efectos del juego en edades tempranas

Investigadores que han ahondado en las apuestas entre adolescentes, como el profesor de la Universidade de Santiago Antonio Rial Boubeta, han explicado a este diario que «cualquier conducta potencialmente adictiva que se inicia en la adolescencia suele tener entre tres y cuatro veces más de probabilidades de convertirse en una verdadera adicción».

La Lei do Xogo

Cabañó abogó durante su intervención por la necesidad de seguir trabajando en nuevas medidas para desarrollar las acciones preventivas y de sensibilización, como la creación del Observatorio Galego do Xogo, contemplado en la Lei do Xogo de 2023, pendiente de los informes preceptivos para su aprobación definitiva. Explicó que desde la entrada en vigor de dicha normativa se extinguieron casi 13.000 autorizaciones para máquinas de tipo B y auxiliares de apuestas. Además, recordó que se está ultimando el anteproyecto de la Lei de protección da saúde das persoas menores e prevención das condutas adictivas, que contempla medidas que afectan no solo al juego, sino también al uso problemático de videojuegos, internet y redes sociales

Por su parte, el diputado del BNG Iago Suárez, que fue quien preguntó por la estrategia del Gobierno gallego ante el «preocupante aumento del riesgo de adicción al juego entre los jóvenes», sostuvo, sin embargo, que los datos «demuestran» que la Lei do Xogo aprobada en 2023 «no está funcionando».

Encuesta Edades

Por otra parte, el secretario xeral de Facenda también ofreció datos relativos a la población de 15 a 64 años. Al respecto, explicó que la prevalencia del juego presencial «cayó drásticamente» en Galicia entre 2022 y 2024, al pasar de un 52,9 por ciento a un 37%, mientras que en el conjunto de España se mantuvo estable.