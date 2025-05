Dos mil migrantes en Galicia podrían no entrar en la regularización extra del Gobierno

La medida en la que ahora el PSOE se da prisa –pues cuanto más tiempo pase, más migrantes excluidos habrá– llega después de meses de incertidumbre y de haberse mostrado reacios.¿Qué pasó para que se acelerase el proceso? Julio Torrado, portavoz de la ejecutiva del PSdG indica que «hay cuestións que se deben facer con planificación e solvencia». «Tíñase que ter a certeza de que podería facerse respectando a lexislación», añade. Afirma además que es un borrador que encaja con las políticas del Gobierno y que llega en un momento en el que España ya no es un país de tránsito para los extranjeros, sino un lugar en el que quedarse a empezar una nueva vida.

Desde el Congreso, algunos diputados gallegos pusieron sobre la mesa los puntos en los que no concuerdan. Desde el Partido Popular lamentan que el Gobierno «siga dando bandazos» en la cuestión migratoria. «Tras recoñecer as limitacións do novo regulamento, pretende acelerar unha regularización masiva como parche improvisado, sen previsión ni medios», dicen. Reclaman que «se actúe con rigor, tendo en conta achegas como as realizadas por Galicia, como a aposta polas micro formacións como vía efectiva para o arraigamento». Además, opinan que debería ser prioritaria la agilidad administrativa en los permisos de trabajo, un punto que ya están estudiando solicitar desde la formación en la comunidad al Gobierno central. Los socios de Sumar, contentos ante el desbloqueo de la ILP, también tienen sus propias especificaciones sobre el asunto. Vanesa Barbero expresó preocupación por los plazos que se manejan: «El 31 de diciembre de 2024 es de un estadío anterior, al pasar el tiempo sin tramitarse la ILP, se queda muy lejos de cualquier aspiración y hay que fijarse en el plazo de entrada en vigor», indicó. Por su parte, Néstor Rego, representante del BNG y miembro del Grupo Mixto, exigió «más concreción». «Hay un movimiento, pero queremos que se concrete porque el texto que se nos pasa sigue siendo bastante indefinido. No se hace referencia a la posibilidad de que se apruebe un permiso de trabajo y residencia durante un año. Tenemos dudas respecto a los plazos para la vía del arraigo», dice Rego.