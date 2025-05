Una regularización extra del Gobierno podría beneficiar en Galicia a 10.000 migrantes

La nueva Ley de Extranjería no es perfecta. O así lo indican asociaciones en Galicia de migrantes o entidades nacionales como Accem. Pese a que el texto será beneficioso para miles de personas, los que quizá son más vulnerables, los solicitantes de protección internacional, podrían quedar desamparados. Según el nuevo reglamento, el tiempo transcurrido como solicitante de asilo ya no computará como periodo válido de estancia en España para optar al arraigo. Solo una vez obtenida una resolución denegatoria y tras permanecer al menos dos años en situación irregular, será posible pedir alguna de las figuras de arraigo. Por tanto, tras la entrada en vigor de la ley, aquellos que todavía no obtuvieron dicha resolución y en caso de que sea negativa, podrían verse como si acabasen de llegar. Todo el tiempo pasado no cuenta. El abogado cubano Arián González, experto en la materia, señala que el tiempo de espera no se considera una residencia: «Es más bien una estancia provisional que permite trabajar y vivir en España». «Cuando hay una resolución administrativa positiva no hay mayor problema, las dificultades aparecen para aquellos que están de forma provisional. Encima se atienen a una espera larga por la avalancha de solicitudes que tienen las oficinas, no pueden atender todas las que les llegan», dice González. Los venezolanos y los senegaleses, muy presentes en Galicia, son dos de los grupos de migrantes que podrían verse perjudicados con esta medida. Desde el mercado de A Pedra de Vigo, el senegalés Pabf afirma que, además de volver a empezar si se deniega la solicitud, «no tienenla misma libertad. No pueden volver a su país de procedencia o les pueden retirar el asilo», cuenta. Habla en nombre de sus compañeros acogidos bajo esta figura que, afirma, tuvieron más facilidades que él para encontrar trabajo al considerarse refugiados.