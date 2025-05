El Ayuntamiento de Santiago aprueba la ordenanza fiscal para la tasa turística con la abstención del PP

Nuevo paso de cara a la implementación de una tasa turística en la capital de Galicia. El Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha aprobado este viernes -de forma inicial- una ordenanza reguladora de este impuesto, adoptada sin votos en contra. En un pleno extraordinario, los concejales del BNG, de cuatro concejales no adscritos, de Compostela Aberta y del PSOE votaron a favor de este expediente mientras que los del PP se abstuvieron.

Según la propuesta sometida a votación, el impuesto se aplicará a la pernoctación de los visitantes en un alojamiento turístico de Santiago -aunque limitada a cinco noches- y la cantidad a pagar dependerá de la categoría del establecimiento, de forma que las tarifas oscilan entre 1 y 2,5 euros por noche, el máximo previsto en la legislación autonómica.

El impuesto solo gravará las pernoctaciones turísticas, y estarán exentas de este gravamen las estancias por motivos de salud, competiciones deportivas oficiales, causas de fuerza mayor, y también de menores de edad, personas con un grado de discapacidad superior al 65 %, y quienes se alojen en albergues juveniles o del plan Xacobeo.

Los establecimientos tendrán que hacer una declaración semestral de los ingresos generados por esta tasa, y el 80% de lo recaudado se destinará a mejorar la ciudad y promover un turismo sostenible.

La alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, ha definido la aprobación como "un día histórico" que supone el primer paso en firme para que Santiago a sea el primer ayuntamiento gallego en implementar esta tasa, demostrando "lo que significa ser capital" de Galicia. Mientras, la portavoz del Gobierno local y responsable de Turismo, Miriam Louzao, ha lamentado la forma en la que finalmente deberá aplicarse esta regulación, al considerar que debería ser la Xunta, a través de la Atriga, la administración que gestionase la tasa turística por ser la opción "más lógica".

Louzao ha indicado que este impuesto permitirá "equilibrar los gastos y los costes" de ser una de las ciudades más turísticas del Estado y contribuirá a garantizar una "convivencia armónica" entre residentes y turistas. Con los fondos recaudados habrá "más recursos" para el municipio con el fin de "mejorar la vida de los vecinos", ha comentado la responsable de Turismo.

La portavoz de Compostela Aberta, María Rozas, ha defendido la adopción de esta medida que, sin embargo, podía haberse adoptado hace una década ya que el antiguo alcalde Martiño Noriega, que gobernó de 2015 a 2019, "abrió el debate valiente" sobre la gestión del turismo. "Era solo cuestión de abrir los ojos y mirar para Europa. El tiempo da y quita razones", ha esgrimido Rozas e insistido enq ue hace diez años su partido abordó el "riesgo de convertir la ciudad en un parque temático".

Por parte de los concejales no adscritos, Mercedes Rosón ha incidido en que esta ordenación "no va en contra del turismo" porque no pretende castigar a los visitantes, sino cuidar la ciudad. La voluntad de la iniciativa es que los turistas sientan que "la ciudad es suya" y generar entre los vecinos una "sensación de equilibrio" frente a la percepción de un turismo masivo.

Por parte del PSOE, Gumersindo Guinarte ha dicho que su grupo siempre fue favorable a este impuesto aunque ha reprochado al Ayuntamiento la "falta de comunicación y diálogo" con los operadores turísticos de la ciudad, encargado de recaudar la tasa.

Por parte del PPdeG, Borja Verea, también ha lamentado la falta de cooperación con los establecimientos turísticos compostelanos para la aplicación de esta norma y ha urgido "transparencia" sobre el paradero de esos fondos y que el Gobierno ya tiene previsto en sus presupuestos para 2025. "Queremos saber exactamente a dónde se va a destinar este dinero y cómo se va a gestionar la tasa", ha insistido Verea. Por otro lado, el portavoz del principal grupo de la oposición, ha asegurado que existe un informe de la tesorería municipal del Ayuntamiento en el que sostienen que sin la incorporación de "más personal" la aplicación de esta tasa es "una quimera".

Por ello, Verea ha reprochado la "mucha prisa" del Ayuntamiento en aprobar la normativa sin una reforma en la "organización interna" para llevar a cabo su aplicación, por lo que esta ordenanza parece una "chapuza improvisada para tapar el circo habitual en el que están convirtiendo la política institucional", ha dicho.