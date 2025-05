La teleasistencia supera por primera vez la barrera de los 24.000 dependientes

Por primera vez en la historia, Galicia supera la barrera de los 24.000 dependientes con derecho a teleasistencia, un control remoto que permite activar un sistema de atención en caso de que sufran alguna indisposición o accidente mediante la pulsación de un botón o un reloj inteligente.

La cifra de 24.070 al cierre de marzo con una resolución que les confiere el derecho a esta prestación supone más del doble de las 9.250 de junio de 2023, fecha en la que el Gobierno aprobó una medida que no solo ha disparado el número de usuarios con derecho, sino que ha causado por primera vez listas de espera en este servicio. De hecho, la Consellería de Política Social no aclara cuántos de los 24.070 usuarios aún no reciben el servicio, pues Cruz Roja cuenta con un contrato cerrado por el que se encarga de 10.000. Diputaciones y ayuntamientos también ofrecen esta posibilidad, pero con unos números mucho más reducidos.

En junio de 2023, a tres días de las elecciones generales, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez —entonces aún en coalición con Unidas Podemos— aprobó un decreto que amplió la teleasistencia al considerarla un servicio complementario del resto. Todos los dependientes tendrían derecho a ella, salvo los ingresados en residencias por estar ya monitorizados las 24 horas. De hecho, se le conceden incluso a los dependientes más severos de grado III, aunque se encuentren en situaciones de incapacidad total sin tener la autonomía necesaria para activar el medallón, botón o reloj de aviso, como exponen desde el Colexio Oficial de Traballo Social.

Solo se anula el servicio si renuncian a él, por lo que las cifras oficiales de 24.070 personas con derecho reconocido a teleasistencia no reflejan la situación real del servicio, pero trabajadores sociales que gestionan estas cuestiones revelan, como publicó FARO en febrero, que existen por primera vez listas de espera, aunque la Consellería de Política Social respondió entonces que no tenía constancia de problemas con esta cuestión.

Tras el SAF

La cifra de teleasistencia alcanzada en marzo ya casi iguala a los dependientes que reciben el servicio de Axuda no Fogar (SAF), que es de 24.505, según los últimos datos disponibles del Imserso, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Ocupan el primer y el segundo puesto en la clasificación de prestaciones, seguidos de los 22.228 de pagas económicas a familias por cuidados.

En la actualidad, 78.066 gallegos con algún tipo de dependencia reciben al menos una prestación, pues la ratio es de 1,4 por cabeza. Según el Imserso, los ciudadanos con resolución que avala su derecho a una prestación suman 79.256.