«Queremos atraer talento y evitar la fuga de gallegos a formarse fuera»

Tres años de rodaje y una primera promoción en camino: «Nuestro modelo funciona, y eso se nota en el boca a boca», asegura el decano y profesor de la facultad de Administración de Empresas y Derecho (ADE) con larga trayectoria docente y en la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), Álvaro Gómez. Hace balance de los primeros años de vida de la universidad que promueven Abanca y Afundación, marcados por una transformación estructural y metodológica que culmina con la graduación de su primera promoción íntegramente UIE en 2026.

El salto es ambicioso: multiplicar titulaciones, consolidar un claustro implicado y apostar por una enseñanza centrada en el alumno. El modelo se basa en grupos reducidos, tutorías y mentoring personalizado, y un sistema de evaluación continua sin exámenes finales, con entre 15 y 20 actividades evaluativas por semestre. «Obliga a un trabajo constante y mejora el aprendizaje», destaca. Los resultados, dice, se ven en el seguimiento.

¿Qué es lo que define ese modelo que los diferencia?

Grupos reducidos, seguimiento continuo, tutores personales y una fuerte conexión con el entorno profesional. Toda la formación incluye competencias digitales, idiomas y habilidades transversales. El feedback es muy bueno. Tenemos sistemas de seguimiento de calidad con encuestas, entrevistas y revisión constante de indicadores. Lo que más valoran es la atención personalizada, la cercanía, el acompañamiento. Muchos de los nuevos candidatos que se presentan ya vienen referenciados por alguien que ha estudiado aquí. El boca a boca nos dice que el modelo funciona, que ofrece algo diferente a la educación tradicional.

¿Eso implica prescindir de los exámenes?

No es que no haya exámenes, pero no son el eje del sistema. Lo importante es el proceso, no solo el resultado. El sistema está basado en la evaluación continua: trabajos en grupo, presentaciones, simulaciones, resolución de casos… Eso permite detectar dificultades a tiempo y corregirlas, al tiempo que refuerza las competencias clave que no se miden en una prueba final. No hay exámenes finales.

¿Cómo se financia la universidad?

Solo con las matrículas. No recibimos financiación pública, lo que nos obliga a ser eficientes. Somos una universidad sin ánimo de lucro y destinamos parte de nuestros ingresos a becas: el 25% de los estudiantes recibe ayudas, que en algunos casos cubren hasta el 90%.

¿Qué mensaje lanza a quienes quieran formar parte del claustro?

Estamos abiertos a incorporar nuevos docentes con vocación y compromiso con una enseñanza práctica, centrada en el estudiante y en la mejora continua. Buscamos perfiles que combinen experiencia profesional en el ámbito empresarial con formación académica sólida, idealmente con doctorado. Nuestra propuesta es también una oportunidad para quienes quieren desarrollarse en un entorno dinámico, con metodología innovadora, contacto directo con el alumnado y una apuesta clara por la excelencia. Les animamos a postularse.

Las universidades públicas gallegas han criticado la autorización de sus grados, por considerar que duplican títulos. ¿Qué responde a esas críticas?

Es un tema delicado, con matices incluso políticos. Pero nosotros no venimos a competir por fondos públicos: no recibimos ayudas, no le costamos nada al contribuyente. Apostamos por la competencia, siempre cumpliendo los estándares de calidad. Nuestras titulaciones han pasado todos los filtros de ANECA y ACSUG con informes favorables. Además, creemos que aportamos un enfoque complementario: nos centramos en la capacitación práctica del estudiante y en su empleabilidad. Las empresas nos dan un feedback excelente sobre nuestros egresados. Y dado que nuestra formación no es masiva, el impacto sobre las públicas es mínimo. Venimos a sumar, no a restar.

Usted también es profesor. ¿Cómo vive este proceso de adaptación a las normas que impone el Ministerio?

Como decano, ha sido un reto apasionante: hemos de pasar de 4 a 10 grados, de 2 a 6 másteres y de un doctorado a dos, en un contexto de cambios normativos que incluso diría, de inseguridad jurídica con varios cambios en tres años.

¿Los estudiantes se adaptan bien a esa exigencia?

A eso hay que sumar la especialización y novedad de nuestras titulaciones. Fuimos pioneros con grados como el de Inteligencia Artificial, el de Negocios Digitales o el de Derecho, con una orientación muy enfocada a ciberseguridad, economía digital y nuevas tecnologías.