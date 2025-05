Rural e industria se dan la mano en Sober: «Hay muchas oportunidades»

El foro de debate económico O Encontro de Sober, Diálogos rural-industria, que impulsa el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga) y que reúne hasta hoy a más de cuarenta ponentes de primer nivel, arrancó este jueves con gran acogida en el hotel Áurea Palacio de la localidad lucense. El certamen, nacido el año pasado con vocación de continuidad y que pretende convertirse en el punto de encuentro de referencia entre la industria y el mundo rural, dejó en su primera jornada un mensaje positivo para animar a la inversión.

«Hay muchas oportunidades, lo que hay que tener es una buena actitud», aseguró el presidente de Hotusa, Amancio López. «Yo creo que lo que hace falta es tener un poco más de optimismo. Las circunstancias en principio se dan, se da un buen estilo de vida, se da seguridad, yo creo que nunca Galicia, como nunca España ni Europa han estado mejor que ahora, por lo tanto, no hay disculpas», indicó.

Las jornadas se iniciaron con las intervenciones de Elena Candia, vicepresidenta del Parlamento gallego; Miriam Gómez, directora académica del evento; Eduardo Valín, consejero delegado ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Lugo; la concejala de Sober Raquel Arias y la titular do Medio Rural, María José Gómez.

Público asistente al foro de debate. / .

Durante su turno, la conselleira señaló que el 95 % del territorio gallego es rural, una «singularidad que tenemos que preservar», avanzando al mismo tiempo hacia un desarrollo «sostenible» en el plano económico, social y medioambiental.

Incidió asimismo en el potencial que representa el medio rural en la economía de la comunidad, configurando a Galicia como «un referente» en sectores como el lácteo, el forestal, el vitivinícola o la producción agroalimentaria certificada. Así, aseguró que el objetivo de la Xunta es «completar la cadena de valor» para que la riqueza de estas materias primas se quede en Galicia y subrayó los avances realizados en el sector lácteo, ya que actualmente nuestra comunidad transforma más del 70 % de la leche que se produce.

La responsable de Medio Rural aseguró que Galicia tiene la oportunidad de «crear el tejido industrial y un ecosistema de emprendimiento» que demanda la sociedad actual: «rentable, sostenible y moderno», e incidió en que la Xunta tendrá «la mano tendida» para apoyar cualquier proyecto que cumpla con esas premisas.

Gómez participó en la mesa redonda Activismo rural: puro coraje junto al citado Amancio López y a Jesús García, director de operaciones del Grupo Lenc y Diego Incio, CEO de Dest People.

Más mesas

En la segunda de las mesas, Industria Sostenible y Economía Circular: Proyecto As Pontes, se destacó la colaboración entre la administración y la empresa. Moderada por el director de territorial de Ence en Galicia, Antonio Casal, participaron el secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez; el CEO de Share Tex, Miguel Sanchís; el director general de CETIM Technological Centre, Toni Pons y el alcalde de As Pontes y presidente de la Deputación de A Coruña, Valentín González Formoso, quien enfatizó que el proyecto empresarial en As Pontes es «bueno para todo el mundo». «Nosotros estamos totalmente volcados, la industria es un valor que no podemos perder».

Por la tarde, turno para la mesa ¡Galicia es la leche!, en la que participaron José Manuel Andrade, director de la Fundación Juana de Vega; Laura Seoane, ganadera de tercera generación en Ugasma; y Hugo Criado, CEO de Medrar.

Venancio Salcines, izq., y José González. / .

Todos sus ponentes coincidieron en la buena situación del sector y en la necesidad de lanzar un mensaje positivo. Así, Criado aseguró que la actividad «está mucho mejor de lo que creemos». «Hay valor, hay tecnología, hay corazón. Y hay que lanzar un mensaje positivo», recalcó. «Los ganaderos estamos hechos de otra pasta, creo que tiene muchísimo futuro en Galicia», incidió Seoane. Por su parte, José Manuel Andrade apuntó que es «optimista». «Creo que Galicia va a seguir creciendo, hay que definir en el futuro, a qué modelo queremos ir. Galicia lidera la producción, es la novena región productora y dentro de dos años podemos estar en el octavo lugar».

También acudió al foro el conselleiro de Emprego, José González, que abordó el programa de atracción de talento impulsado por la Xunta, clave ante retos como el relevo generacional o el desafío demográfico, especialmente relevantes en el rural.

Este viernes, intensa jornada de clausura

La segunda y última jornada del encuentro arrancará este viernes con una agenda intensa. Para empezar tendrá lugar un debate sobre Inversión y riesgo: industria rural, que estará moderada por Jaime López, presidente de la Cámara de Comercio de Lugo y en la que participarán Lorena Ruiz, responsable de negocio alimentario de Santander en España; Álvaro Martín, de AON España; Amador Díaz, gerente de Patatas Ama; y Covadonga Toca, directora general Igape. Le seguirán mesas bajo el título Galicia, pionera en el liderazgo nacional pesquero; Emprender en el medio rural: desafío y oportunidades y Minería sostenible: desafíos de un sector estratégico. Posteriormente se entrega el premio Capitales europeas de inclusión y diversidad 2025. Finalmente tendrá lugar la clausura en la que participarán, entre otros, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y el presidente de Cesuga, el economista Venancio Salcines.