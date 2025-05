Hasta doce cupos con casi 9.500 menores no tienen pediatra asignado

Hasta 12 cupos de Pediatría en Atención Primaria en Galicia están actualmente pendientes de asignación de profesional. Es decir, un total de 9.497 menores no tienen un pediatra fijo, lo que equivale al 3,3 % de la población pediátrica con tarjeta sanitaria. Así lo desvelan los datos de la Consellería de Sanidade, que subrayan «que esto no significa que estos niños y niñas no tengan garantizada su atención sanitaria» y que se han puesto en marcha medidas para reorganizar los recursos humanos disponibles. En algunos casos les atiende uno provisional durante algún tiempo y en otros van rotando de profesional asignado o médico puericultor cuando solicitan una cita.

Las actuaciones realizadas han permitido reducir en el primer trimestre de 2025 un 33% los cupos sin profesional asignado respecto al cierre de 2024. En consecuencia, el número de ciudadanos a la espera de un pediatra se ha reducido un 35,2 %, insisten.

«Este avance ha sido posible gracias al esfuerzo extraordinario de numerosos facultativos implicados en el sistema». También, que a pesar de las dificultades estructurales, Galicia se mantiene entre las comunidades autónomas con mayor cobertura pediátrica específica en los centros de salud: casi el 90% de la atención infantil está a cargo de especialistas en Pediatría. En el resto de casos, la asistencia es prestada por médicos de familia con formación en puericultura, capacitados para ofrecer una atención de calidad.

Especialistas mejor formados

Precisamente hoy se presentará a nivel de España el manifiesto «Ningún niño sin pediatra. Ningún niño sin enfermera pediátrica» , que firman seis sociedades de pediatría y enfermería pediátrica, unidas «para reivindicar el derecho de los niños a ser atendidos en Atención Primaria por los especialistas mejor formados en salud infanto-juvenil».

Desde la Consellería de Sanidade se recuerda que la formación de Medicina Familiar y Comunitaria incluye competencias específicas en salud infantil, como el manejo de patologías frecuentes en recién nacidos, lactantes, niños y adolescentes.

Más pediatras aunque la natalidad cae

Con datos de 2023, la comunidad gallega cuenta con más pediatras que en el año 2008: son 325 en 2023 frente a 322 en 2008. Además, a pesar de que el número de niños ha disminuido en casi 30.000 durante este período, «desde el Servizo Galego de Saúde se ha mantenido prácticamente igual el número de consultas de pediatría que se realizan», explican.

«La Xunta continúa buscando fórmulas para cubrir los puestos más difíciles por razones geográficas o demográficas, incorporando incentivos retributivos y de otro tipo para lograr una distribución más equitativa de los profesionales sanitarios en todo el territorio gallego».

Uno de los principales desafíos del Sistema Nacional de Salud es el déficit estructural de profesionales, una situación especialmente crítica en el ámbito de la atención primaria. En Galicia, la Consellería de Sanidade trabaja a través de una gestión dinámica y continua de las denominadas ‘cotas médicas y pediátricas’; es decir, la distribución de los pacientes entre los distintos profesionales disponibles.