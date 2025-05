Conductores al margen de la ley: los temerarios en Galicia crecen un 15%

No hay día en que las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico no pillen a un conductor delinquiendo al volante. Pese a las campañas de concienciación que lanza la DGT y los operativos de vigilancia a pie de carretera, son todavía muchos los que se saltan las normas al volante, ya no solo vía administrativa, sino también vía penal. En este último caso, al pago de la correspondiente multa se suma la retirada del carné de tres meses a cuatro años y el ingreso en prisión para casos graves o de multirreincidencia. Durante el año pasado, fueron detectados en las carreteras gallegas un total de 8.021 delitos contra la seguridad vial, lo que se traduce en una media de más de 20 cada día. Este balance supone un ligero descenso respecto al ejercicio anterior (-6%), pero son un 15% más que hace una década (7.001 registrados en 2015). Pese a esta ligera caída de los delitos viales experimentada en 2024, hay conductas que entrañan un gran riesgo y que suponen una gran amenaza para el resto de usuarios que han ido a más. A modo de ejemplo, los delitos por conducción temeraria en el comunidad el año pasado repuntaron un 15% y otras infracciones penales de riesgo como circular a velocidades estratosféricas, casi se han duplicado, según datos de la Fiscalía Superior de Galicia.

En la lista de las infracciones penales en carretera que repuntaron el año pasado en la comunidad están la conducción a velocidades estratosféricas, la conducción temeraria y también con desprecio a la vida de los demás y la negativa a realizar las pruebas de alcohol y/o drogas. «Hay una parte de la sociedad a la que le da todo igual, y son lo que suelen provocar los siniestros mortales», advierte el jefe del Sector de Tráfico en Galicia, el teniente coronel Antonio Hidalgo. «No hay más que ver —añade— las quedadas que se hacen los fines de semana de noche para hacer burradas». Ejemplos de estas «burradas» pueden verse en varias cuentas de Instagram —algunas con cerca de 9.000 seguidores— en las que se cuelgan cientos de fotografías y vídeos de estos «encuentros bravos nocturnos» en Galicia.

Aunque en número son los tipos delictivos al volante que aparecen en la parte baja de las estadísticas, son precisamente los que han aumentado el año pasado y se trata de comportamientos que revelan la sensación de impunidad con la que se mueven en carretera, actuando al margen de la ley pese a conducir al límite.

La conducción por velocidad con exceso reglamentario sumó el año pasado 106 delitos, casi el doble que el ejercicio anterior (54). Por conducción temeraria, fueron llevados a los juzgados gallegos un total de 259 casos, un 15% más que el ejercicio anterior (224). La conducción con desprecio a la vida de los demás dejó diez casos frente a los cuatro de un año atrás. Y, finalmente, la negativa a la realización de pruebas de alcohol y/o drogas aumentó casi un 20%, al pasar de los 203 delitos incoados en 2023 a los 243 del año pasado, según datos de la Fiscalía Superior de Galicia.

En el otro extremo de la tabla de la delincuencia al volante está la tipología que suma más procesos, pero que experimentó una caída en el último año. A la cabeza se mantiene el consumo de alcohol y/o drogas, con más de 4.300 delitos incoados, lo que supone más de mitad de todas las infracciones viales incoadas y un 7% menos que en 2023. Le sigue en el ranking, la conducción sin carné: 2.994 delitos incoados, el 37% del total y un 8% menos que el ejercicio anterior.

La tendencia a la baja en estas dos categorías se ha mantenido en 2023 y 2024, tal y como constata el jefe del Sector de Tráfico en Galicia. En lo relativo a las alcoholemias, un factor determinante —detalla el teniente coronel Hidalgo— es el mayor control en carretera con un refuerzo de los dispositivos de vigilancia, lo que disuade a muchos conductores de ponerse al volante tras haber consumido alcohol y/o drogas o no haber pisado nunca una autoescuela.

«Todavía queda mucho por hacer. Son muchos delitos al mes. Si les intervinieran el coche, otra cosa sería», concluye el jefe del Sector de Tráfico en Galicia.

Los delitos viales copan casi el 40% de todas las sentencias

Los delitos de tráfico son los protagonistas de los juicios que se celebran a diario en Galicia. Casi un 40% de las causas que se juzgan en los penales de la comunidad son por infracciones penales en carretera. Ni las agresiones, los robos o el tráfico de drogas son los que más recursos judiciales requieren. A lo largo del año pasado se dictaron casi 14.600 sentencias por el conjunto de todos los delitos juzgados en la comunidad gallega. De ellas, 5.422 fueron a conductores que delinquieron en algún punto de la red viaria de la comunidad. Estas cifras sitúan los delitos viales en el primer puesto entre los grupos de delitos sentenciados: 3,7 de cada diez delitos sobre los que los jueces emitieron un fallo el año pasado fueron por casos de tráfico. Le siguen los delitos patrimoniales y de lesiones.