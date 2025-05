Nómadas digitales en puerto gallego

En una soleada mañana gallega, Cristina Urdaneta von der Osten camina por la Plaza de Compostela. A pocos minutos de su casa, el Atlántico se extiende en un horizonte de reflejos color plata. Desde su llegada a Vigo hace casi tres años, esta venezolana con una vida forjada entre Filadelfia, Nueva York y Madrid ha encontrado en la ciudad olívica el equilibrio perfecto entre trabajo y calidad de vida. «Siempre quise volver a vivir frente al mar», confiesa. Y Vigo, su puerto vibrante y su aire cosmopolita aunque pausado, se convirtió en su refugio.

Cristina Urdaneta, en un recinto naútico gallego.

Diseñadora gráfica de formación, con un máster en Periodismo Visual en Temple University, Cristina ha explorado la comunicación desde distintos ángulos. Desde su trabajo como directora de arte en Nueva York hasta su etapa como freelance en la capital española, ha sabido reinventarse. De Miami a Toronto, pasando por Suiza o Dublín. Pero el 2022 marcó un punto de inflexión: su relación sentimental terminó cuando su pareja decidió mudarse a Canadá. Entonces, su amigo gallego Fran le propuso: «Vente a Vigo, pruébalo por un año». Y Cristina, fiel a su espíritu aventurero, cambió el bullicio madrileño por la brisa atlántica. En el fondo, deseaba volver a vivir frente al mar.

Desde su apartamento, trabaja como language coach mejorando el inglés técnico para profesionales de diversos sectores. Sus sesiones online le permiten colaborar con clientes en Toronto o Turquía sin moverse de casa. «Es un trabajo enriquecedor porque exploro distintos campos laborales y ayudo a la gente a crecer», explica.

Si bien el teletrabajo le da libertad, también conlleva desafíos. «Llegar a una ciudad nueva y trabajar desde casa puede ser solitario», admite. La solución llegó a través de «Meetup», donde conoció expatriados y locales con intereses afines. «Ahora tengo un grupo con el que juego a la petanca, muchos de ellos franceses, y otros gallegos que valoran la diversidad cultural», admite. Lo mejor de Vigo, según Cristina, es su equilibrio entre naturaleza y vida urbana. «Cuando necesito despejarme, tomo el barco a Cangas y paseo por la playa». Este contacto con el entorno fue clave en la escritura de su primer libro, «Beyond Words», sobre la evolución del lenguaje y cómo refleja nuestro crecimiento personal.

A pesar de las diferencias culturales con otras ciudades donde ha vivido, Cristina se siente acogida. «Los gallegos tardan en abrirse, pero cuando lo hacen, es para siempre», expresa son una sonrisa. «Después de la pandemia, muchos nos replanteamos la existencia. Yo decidí apostar por la calidad de vida, y Vigo me ha dado justo eso», resume. Tal fue el flechazo, que no descarta comprar una vivienda en la urbe. «Aún no sé si será mi destino final, pero por ahora, este es mi hogar». Mientras la ría se abre ante ella, con las Cíes al fondo y el olor a brisa salada, parece que ha encontrado, al menos por un tiempo, el puerto perfecto.

Idéntico argumento —la búsqueda de un equilibrio entre trabajo y bienestar, lejos del bullicio de las grandes ciudades— trajo hasta la ciudad a Juan Carlos Mayagoitia. Llegó a Vigo casi sin darse cuenta, arrastrado por los vientos de la vida y decisiones que, al final, acaban marcando el destino. Su camino ha sido un mosaico de experiencias repartidas entre continentes.

A sus 34 años, Juan Carlos ha construido una carrera en el sector financiero y tecnológico que lo ha llevado desde Ciudad de México, de donde es originario, a Estados Unidos y Europa, pasando por Madrid, Bratislava y Barcelona. Hoy, ha elegido Vigo como su nuevo hogar.

De moverse entre oficinas y reuniones virtuales a tener una oficina con vistas a la ría. Una ciudad que, aunque aún no se ha consolidado como un epicentro de nómadas digitales, empieza a atraer a perfiles como el suyo. «Elegí Galicia porque mi pareja es de aquí. Y por temas personales nos vinimos a vivir mínimo un año», explica.

Pero más allá del amor, también le sedujo la tranquilidad de Vigo, su coste de vida accesible y la posibilidad de viajar con facilidad a Portugal y otras partes de Galicia. «Puedes estar en Oporto en un par de horas o cruzar en barco para desconectar completamente».

Juan Carlos vive en la céntrica Rosalía de Castro y, aunque por ahora alquila, no descarta comprar una vivienda. Reconoce que Vigo tiene desafíos para los nómadas digitales. «En términos de coworking, está algo cojo. No hay muchas opciones con un perfil internacional, por eso a veces viajo a Santander, donde hay más posibilidades». Aun así, cree que esto cambiará en los próximos años, a medida que más profesionales busquen ciudades donde el dinero rinda más y la calidad de vida sea superior.

Su vida profesional transcurre en remoto. Trabaja para una fintech con sede en Berlín y viaja ocasionalmente a Alemania para reunirse con su equipo. Su experiencia en empresas internacionales le ha permitido notar la brecha salarial entre España y otros países europeos. «Las empresas extranjeras pagan mucho mejor que las locales. Me siento afortunado por poder trabajar con ellas y mantener un nivel de vida estable en una ciudad donde los precios siguen subiendo», señala.

Más allá del trabajo, Juan Carlos es una persona inquieta. En Barcelona, organizaba conferencias sobre crecimiento personal y habilidades de comunicación. En Vigo, intenta crear una comunidad de nómadas digitales a través de «Meetup», pero reconoce que la respuesta ha sido tibia. Sin embargo, aprovecha la tranquilidad para desarrollar proyectos personales que antes no había podido abordar. Aunque Vigo no es todavía un destino consolidado para los nómadas digitales, Juan Carlos cree en su potencial. «Es un lugar donde se vive bien, se come mejor y puedes estar cerca de la naturaleza sin renunciar a la conexión con el resto del mundo. Quizás no tenga aún la comunidad de otras ciudades, pero está en construcción», valora.

El ingeniero que cambió Madrid por Sisán (Ribadumia)

David, de 39 años, es ingeniero de software y trabaja en remoto para una empresa sueca del sector financiero. Nacido y criado en Madrid, siempre pasó los veranos en Galicia y Asturias, donde sus padres tienen raíces. En 2020, aprovechó la oportunidad del teletrabajo para mudarse definitivamente a Ribadumia. Lo que comenzó como una casa de vacaciones construida en 2019 terminó convirtiéndose en su hogar definitivo. La tranquilidad, la calidad de vida y el deseo de ayudar a sus padres mayores fueron razones clave para dejar la capital. Sin embargo, no todo ha sido fácil. El transporte público es limitado y, a pesar de tener fibra óptica a solo 100 metros, problemas burocráticos han impedido su instalación. Su solución: starlink, que le ha permitido seguir conectado y trabajar sin interrupciones. Aunque echa en falta mejores infraestructuras, David está cree que Galicia es el lugar donde quiere quedarse. Con viajes puntuales a Madrid y Suecia para reuniones, ha encontrado en Sisán, Ribadumia, el equilibrio entre lo profesional y personal.