El Sergas realizó 598 operaciones y suspendió 259 durante el corte de electricidad

Los hospitales del Sergas realizaron el día del apagón un total de 598 intervenciones quirúrgicas, mientras que otras 259 «de carácter no urgente» se tuvieron que suspender. El área sanitaria más afectada fue la de A Coruña-Cee, con 83 operaciones que hubo que aplazar, seguida de la de Santiago-Barbanza (69) y Vigo (64).

Además, se registraron 39 nacimientos de bebés en la sanidad pública gallega desde que se fue la luz hasta las 8.00 horas de ayer, cuando ya se empezó a estabilizar el suministro en todo el territorio; y los profesionales del 061 atendieron 16 casos de ictus que acabaron siendo trasladados.

El balance, ofrecido por la Xunta, corresponde a la tarde de ayer, cuando ya los hospitales y los centros de Atención Primaria volvían a la normalidad, retomando su actividad común, pero condicionada por el corte de luz y la caída de aplicaciones informáticas y las telecomunicaciones, lo cual provoca retrasos y deficiencias en el servicio. Las funcionalidades de la historia clínica electrónica todavía no se habían repuesto en su totalidad.

El área sanitaria de A Coruña-Cee fue la más afectada por las suspensiones de cirugías programadas, con un total de 83 que tenían carácter no urgente, si bien sí se realizaron otras 94. En el área de Vigo, todos los hospitales públicos mantienen la actividad programada después de las 105 operaciones realizadas, con otras 64 que se aplazaron.

Por otra per, la Xunta recomienda no bañarse en playas y ríos hoy por falta de tratamiento de aguas. En un mensaje a través de redes sociales que después repitió en persona el presidente, Alfonso Rueda, el Ejecutivo gallego lanza este aviso como medida de precaución, dado que las depuradoras no funcionaron.