"Asturias vive el mejor momento de su historia en cuanto a infraestructuras"

Alejandro Calvo (Cangas del Narcea, 1974) es el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias. Cree que la región vive el "mejor momento de su historia" en infraestructuras.

-Describa en pocas palabras el momento actual en lo que se refiere a las infraestructuras.

-Siempre decimos que la apertura de la Variante supuso un antes y un después. Creo que estamos en el mejor momento de la historia. Tenemos asuntos por resolver, pero la Variante, que era lo más importante, lo ha cambiado todo. Ahora tenemos que seguir avanzando.

-¿En qué?

-Tenemos que seguir creando áreas logísticas y hay asuntos pendientes, como el peaje del Huerna, que sigue siendo un gran elemento contra el que se posicionan los asturianos. Pero, en general, en movilidad, vivimos el mejor momento de nuestra historia.

-¿Se acabó quejarse por el aislamiento de Asturias?

-Intentamos trasladar que no hay excusas; no podemos decir que hay que esperar por una infraestructura más. Las mejoras tienen que ir llegando.

-¿Qué ha supuesto el AVE más allá de tener trenes de alta velocidad?

-El AVE a Asturias, el AVE del Noroeste, es un golpe de autoestima para la región. Su llegada demuestra que incluso teniendo limitaciones y con infraestructuras que aún necesitan mejoras, tanto los asturianos como los gallegos, como los castellanoleoneses, lo querían utilizar y lo esperaban con los brazos abiertos. Es un chute de autoestima, como digo, que nos impulsa para creer en nuestras posibilidades.

-¿Qué ha cambiado más allá de reducir la distancia?

-La Variante de Pajares produce cambios o dinámicas que son muy interesantes. Por ejemplo, y es algo muy importante, con la relación económica con Madrid. Hay gente que ahora puede vivir en Asturias, aunque luego tenga que desplazarse fuera para trabajar, y para eso el AVE es fundamental. También propicia más actividad en Asturias, generando su propia demanda. Los datos de ocupación son espectaculares.

-¿Se quedan cortos los trenes para la demanda que hay?

-Ya lo hemos hablado con Renfe. Con los datos de ocupación que tenemos estamos abiertos a recibir más unidades y los primeros interesados son ellos (se refiere a Renfe). No tenemos la seguridad de que vaya a cumplirse el deseo de contar con más trenes, pero sí aspiramos a ello. Los resultados de la ocupación son más optimistas de lo que habíamos previsto en un primer momento, aunque teníamos indicadores de lo que ocurría en otras ciudades, como en las cercanas a Madrid. Eso sí, nos hemos dado cuenta que el atractivo de Asturias multiplica los datos.

-El aeropuerto ha pasado de ser un problema, con pocas rutas y el número de pasajeros en declive, a constituir la infraestructura con mejor salud tras la Variante. ¿por qué?

-Hay mucho trabajo detrás, que es conocido, que se hace desde la Viceconsejería, con un conocimiento del sector muy importante y un seguimiento del día a día, que es básico para estar atento al interés de las compañías, ayudar a Aena y poner recursos públicos destinados a la promoción turística. Creo que logramos aprovechar el momento post pandemia y se trabajó generando una relación de confianza con las compañías, lo que motivó poder tener aseguradas buenas conexiones. No siempre vamos a tener datos históricos, también hay que tenerlo claro, pero hemos llegado a esta situación gracias a un trabajo muy sólido.

-El tren le ha quitado viajeros al avión a Madrid, pero los dos medios de transporte conviven.

-Creo que pasaremos de una competencia entre dos medios a una especialización, ya que vemos que la dinámica es de crecimiento. Ha habido una desviación de viajeros del avión al tren, sobre todo a Madrid, pero en general hay muchos más viajeros. Asturias está ahora en una realidad muy diferente.

-¿Por qué Asturias lleva tanto tiempo esperando por una reforma en las líneas de la antigua Feve, con frecuencias que tengan menos paradas?

-Creo que lo estamos viendo ahora: falta información para que la ciudadanía sepa de verdad lo que se puede hacer con el nuevo servicio. No se trata de eliminar paradas, sino de hacer el servicio más competitivo, creando servicios semi directos. Es importante que estos cambios no se vean como una amenaza, por eso hay que explicarlo muy bien. No podemos perder la oportunidad de aprovechar el plan de cercanías, porque se está invirtiendo, y podemos generar un área metropolitana en el centro de Asturias que equilibre incluso el precio de la vivienda. Tenemos una clara oportunidad, pero hay que hacerlo bien, sin que la gente vea los cambios como una amenaza.

-¿La tarjeta Conecta, que permite a los usuarios acceder a distintos modos de transporte, es el sello del Gobierno en materia de infraestructuras?

-Absolutamente, es el proyecto político más importante que hemos puesto en marcha desde esta Consejería. Hemos conseguido, en muy poco tiempo, que un debate haya trascendido lo ideológico, ya que 300.000 usuarios es algo que no sucede en ningún lugar de España. El billete único genera un círculo virtuoso, con empresas privadas fuertes interesadas, más movimiento…

-¿La Zalia, la gran área logística e intermodal de Asturias, ha visto la luz al final del túnel?

-No puedo hablar mucho de eso, porque las cuestiones que se plantean están sujetas a acuerdos de confidencialidad, pero sí puedo decir que, una vez abierta la Variante, las miradas están puestas en Asturias y tenemos un gran activo. La Zalia, que es el mejor sitio para conectar Asturias con el resto de España desde el punto de vista logístico. Teníamos una realidad que había que solucionar desde el punto de vista administrativo. La Zalia es un factor de futuro y competitividad: vamos a tener una nueva industria y una nueva realidad industrial, pero los proyectos hay que llevarlos con diplomacia discreta.

-En todo este contexto es básico estar en el Corredor Atlántico para captar inversiones.

-La inclusión del Noroeste en el Corredor es fundamental, ya que provoca, por ejemplo, que la Zalia pueda optar a fondos europeos como parte del Musel. Estamos en un sitio en el que seguramente deberíamos haber estado desde el principio.

-Castilla y León, Galicia y Asturias tienen un objetivo común con la reclamación del fin de los peajes, el Huerna en caso asturiano, en territorio leonés, y la AP-9 en Galicia.

-Hay un trabajo análogo sobre la decisión que se tomó de prorrogar esos peajes, veremos si de forma legal. Hay un contexto curioso. Parece que ahora, al Gobierno de España, que ha ido eliminando peajes, le atribuimos la responsabilidad de estos, cuando fue otro partido el que los impulsó. Tenemos que abordar estos peajes, claro, y el Gobierno sabe que estamos en una situación de desequilibrio. El peaje del Huerna nos dificulta y penaliza de cara al exterior. En Galicia es algo interno. Es algo difícil de resolver, pero hay que aprovechar esta oportunidad para hacerlo de una forma global.

-El Gobierno central, de momento, justifica la prórroga.

-El Gobierno tiene una obligación de defender las actividades administrativas anteriores, es algo jurídico. Sabemos que el Gobierno ha peleado porque no hubiese que implementar un sistema de peajes.

-En Asturias gobierna el PSOE con IU y en Galicia y Castilla y León el PP, ¿hay entendimiento sobre infraestructuras por encima de las siglas?

-Hay cuestiones clave en las que podemos ponernos de acuerdo, entre las que se incluyen las infraestructuras. Muchas veces lo que es bueno para Galicia, lo será para Asturias y para Castilla y León, más aún en el marco del Corredor Atlántico.