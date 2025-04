Kit de supervivencia in extremis: sin stock de linternas, pilas, gas embotellado y radios

Otro de los negocios que vio afectada su actividad fueron las farmacias. Al no tener conexión ni electricidad, tampoco podían acceder al sistema para vender.

A cuenta gotas llegaba gente con recetas en la mano, tratando de conseguir el medicamento que les acababan de mandar en su centro sanitario. Pero, al no poder consultar los ordenadores, las boticas no podían comprobar la veracidad de las mismas, por lo que habitualmente la clientela se volvía con las manos vacías.

En Farmateis, ubicada en la calle Sanjurjo Badía, cuatro trabajadora esperaban en la calle a que la situación cambiase. «Estamos esperando instrucciones para saber como proceder. Por el momento es casi imposible vender cualquier cosa porque tampoco tenemos manera de consultar los precios», explicaba una de ellas.

Otras sí que podían emitir medicamentos básicos como antiinflamatorios, también solicitados por los más previsores. También muy buscados, elementos para completar un botiquín. Betadine, agua oxigenada, algodón, vendas, incluso pinzas. «Por lo que pueda pasar y por si dura», comentaba la clientela.

Fueron pocas las que aguantaron más allá de la mañana abiertas, al no poder realizar la mayoría de las transacciones, no compensaba continuar con el negocio. Sin embargo, hubo varias excepciones. En la farmacia Progreso de Vigo fiaron medicamentos a los clientes que no podían pagar en efectivo.