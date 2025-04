DGT y Concellos piden evitar los desplazamientos en automóvil hasta que se recupere la normalidad

La ingente cantidad de problemas que está provocando el apagón general ha llevado a diversas autoridades a solicitar a los ciudadanos que limiten los desplazamientos en automóvil. De hecho, la propia Dirección General de Tráfico ha sido la primera en lanzar un mensaje general al respecto. Pero también multitud de Concellos.

El principal motivo es que la caída de la red eléctrica ha dejado multitud de calles sin red semafórica, lo que ha provocado que no se puedan regular las calles y se estén produciendo por ello multitud de accidentes. Un hecho que complica todavía más la labor de los servicios de emergencia, ya desbordados de por sí desde que se fue la luz en todo el país.

«Debido al apagón, les pedimos que eviten circular en la medida de lo posible. La falta de suministro eléctrico no permite el funcionamiento de semáforos o paneles de señalización. Eviten desplazarse en la medida de lo posible y mucha precaución en la carretera», ha pedido la DGT.

Incluso en Galicia, los dos mayores Concello, Vigo y A Coruña, han lanzado la misma petición ante el innumerable número de problemas que se están produciendo en materia de tráfico: «Ante a situación de falta de subministro eléctrico, o Concello recomenda á cidadanía que evite os desprazamentos que non sexan imprescindibles. O mellor, na medida do posible, é permanecer na casa para facilitar o eventual movemento de tráfico dos servizos de emerxencia, así como extremar a prudencia na circulación. Así as cousas, queda suspendida toda a actividade municipal nas instalacións municipais», ha solicitado desde el Concello de Vigo, que ha suspendido también toda la actividad municipal.

El alcalde, Abel Caballero, ha anunciado también que se suspende toda la actividad municipal, incluida la deportiva, para evitar al máximo que se realicen desplazamientos

También el Concello de A Coruña, por ejemplo, ha pedido que se limite el uso del automóvil en la medida de lo posible mientras no se recupere la normalidad.