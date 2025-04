Mastines, vigilantes del equilibrio en el monte

En la parroquia de Sabuguido, en plena montaña ourensana, Paula Jarque observa su rebaño con calma. Son unas 150 cabras que pastan entre brezos y xestas, acompañadas por tres grandes mastines que patrullan en silencio. Aquí, entre monte comunal y malla electrificada, en Vilariño de Conso, se teje cada día una forma de vida rural donde el mastín no es un can cualquiera, sino el eslabón que permite la convivencia entre la ganadería y la fauna salvaje.

Hace cinco años Paula y su pareja, Antonio Tucci, dejaron atrás sus vidas urbanas : ella era educadora infantil en Madrid e impartía clases de inglés en colegios bilingües; él, de origen italiano, era trabajador en explotaciones de leche en Castilla. Tomaron la decisión de instalarse en Galicia. Llegaron sin apenas experiencia previa. Y no lo hicieron con un plan cerrado, pero sí con una idea firme: ganado en extensivo y respeto por el entorno. «Es una vida dura en todos los sentidos, pero es la que hemos elegido. Y estamos contentos», enuncia Paula, entre la honestidad y el orgullo. Cuando llegaron, su hija tenía año y medio. Ahora, cumple 6. Su testimonio no es único. Es (también) el de otros jóvenes ganaderos que salpican la orografía gallega y que usan el mastín.

Entre ellos, el de quienes no han querido dar sus nombres para este reportaje porque el equilibrio entre los usos ganaderos y cinegéticos con la convivencia del lobo, a veces, tensiona relaciones.

La ganadera, en uno de los montes en los que pasta su rebaño en Vilariño de Conso, Ourense. / FdV

La explotación de Tucci y Jarque hoy está en transición hacia la producción de leche y la elaboración de queso. ¿Un sueño? «Más bien, una forma de ser más autosuficientes», matizan. Hasta la fecha, venden cabritos en venta directa y a restaurantes de la localidad cercana de Trives. Pero más allá del modelo económico, su experiencia se sostiene sobre una fórmula clásica y (quizás) olvidada: el mastín de campo.

Los tres mastines que cuidan su rebaño no llegaron de un criadero, sino del propio entorno. Uno de ellos ya venía con el rebaño que compraron. Otro, se lo regalaron unos cabreros de la Sierra Norte de Madrid. «Tienen que criarse desde pequeños con el rebaño. Es esencial que lleguen con dos o tres meses, se impregnen del olor, del ritmo y se vinculen emocionalmente con las cabras», explica Paula.

Durante el pastoreo, los perros se sitúan en puntos estratégicos. Escuchan. Huelen. Vigilan. Y si algo no cuadra, ladran. «Ellos son disuasorios. Su presencia, sus señales, sus marcas... muchas veces es suficiente para que el lobo ni se acerque», asegura. Aunque Paula nunca ha visto un lobo directamente, sí a sus perros entrar en acción ante jabalíes u otros animales. Y, por el momento, no han sufrido ataques directos.

«Creo que es por la combinación de medidas que usamos: los mastines, el redileo, nuestra presencia constante, y ahora también un cierre fijo con valla cinegética cerca de la aldea. Es una doble protección: para que las cabras no se dispersen y para que otros animales no entren», dice. Sus cabras están fuera casi todo el día, alimentándose en extensivo. Solo duermen bajo techo o se quedan dentro cuando hay lluvia fuerte. «Se alimentan al 95% en el monte. El cereal solo lo usamos en preparto y lactancia, como suplemento», cuenta. También ahí se autoabastecen. La hierba de los prados, que siegan para luego hacer heno, es de la aldea. Como antes.

La vida rural no siempre es idílica. «El sentimiento es que nos falta comunidad, aunque tenemos amistad con una pareja joven en la aldea de al lado...». Algunos de los que conocieron ya no están. La educación de su hija también ha sido un desafío. El cierre de la escuela local por falta de niños —solo cinco en Infantil y Primaria— les hizo llevarla a un centro en Viana do Bolo, a 12 kilómetros, con transporte escolar gratuito.

Perros del hierro

Paula no solo cría y pastorea. Forma parte de la directiva de la asociación «Perros de los Hierros» a nivel estatal, una red que promueve la conservación del mastín tradicional de campo en su función original: la custodia del rebaño. «Me pareció un proyecto muy interesante y ahora estoy en la directiva», explica.

La asociación, aclara, no cría ni vende perros, pero conecta a ganaderos con otros compañeros que pueden tener camadas funcionales. «Los buenos mastines salen del campo. El pastor busca un cachorro que venga de otro rebaño». También difunden carteles con normas básicas de comportamiento para senderistas que se cruzan con rebaños custodiados por mastines: «Saber leer su lenguaje es clave para la convivencia».

Uno de los mayores retos que percibe es la desaparición del mastín funcional, desplazado por líneas de belleza. «Hay un riesgo de que se pierda la cultura ganadera asociada al mastín. Y eso es grave. Porque sin ese vínculo, sin esa función, el perro deja de ser útil. Y el rebaño queda expuesto», dice.

Ni demonios ni héroes

Cuando se habla de lobos, Paula evita los extremos. La asociación, como tal, no tiene una posición sobre la caza o protección legal del lobo. Su foco es el mastín. Pero en lo personal, Paula lo dice claro: «A mí el lobo no me quita el sueño. Me preocupa mucho más el precio del cereal, el papeleo, los códigos... cosas que me quitan tiempo, paz y dinero. El lobo es parte del entorno. Yo convivo con él».

En su zona, la presencia de ese cánido salvaje ha sido constante, aunque no especialmente conflictiva. «Aquí hay corzos, jabalíes… La presión cinegética no es tan fuerte como en otras partes. Creo que el lobo tiene suficiente presa natural», expone. Aun así, saben que cada explotación es distinta.

Pero el mastín resiste. Cada ladrido, cada trote entre xestas y junto a las cabras, es una forma de proteger no solo animales, sino un paisaje y quizás una cultura en riesgo de extinción.

«Convivir, posible»

En un contexto de tensión entre ganaderos, cazadores y defensores del lobo, historias como la de Paula y Antonio muestran que la convivencia es posible. Y que el mastín, lejos de ser un vestigio del pasado, es relevante. «Yo no tengo miedo al lobo. Lo respeto. Pero tengo claro que mis cabras son mi vida. Y por eso las protejo con todo lo que tengo: con perros, tiempo, cariño. Y sí, con muchísimas horas de trabajo», concluye la ganadera que asegura conocer —y reconocer— el nombre de sus 150 cabras.