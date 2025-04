«Con la nueva Ley de Extranjería un 20% de solicitantes de asilo parten de cero para los papeles»

La nueva reforma de la Ley de Extranjería, que entrará en vigor el próximo 20 de mayo, está pensada para adaptarse a las nuevas realidades de los migrantes en España. Se trata de un texto que tiene la vocación de agilizar los trámites administrativos, de forma que serán muchas más personas las que conseguirán los papeles. Se estima que en los próximos tres años podría haber hasta 300.000 beneficiados.

El abogado afincado en Vigo y experto en extranjería, Anthony Rojas, valora positivamente la novedad, pero no deja de señalar complicaciones que podrían surgir a algunos colectivos de extranjeros. Ayer por la tarde ofreció una charla en el Salón de Actos de la Delegación de la Xunta en Ourense para informar a la comunidad migrante.

Uno de los cambios más notorios será la reconfiguración de las figuras de arraigo. Por ejemplo, el que antes era «arraigo laboral», que exigía dos años de residencia y un contrato de trabajo de hasta 30 horas, ahora se reduce a 20 horas. Por otra parte, si la persona tiene un cónyuge o un familiar directo español, no es necesario que se haya incorporado al mercado de trabajo, pues se entiende que contribuye de otras formas al hogar.

También en clave positiva se creará una autorización especial de residencia y trabajo para las actividades de temporada, que otorgará más derechos a sus beneficiarios. Habrá más protección para colectivos vulnerables (como víctimas de violencia sexual) y los trabajadores con empleos de alta demanda en este país podrán pedir un visado de un año para buscar uno. Además, los visados serán más democráticos: «Antes era difuso saber cuando se podía pedir uno y cuando no, ahora todo es más claro», añade el letrado.

Con todo, Rojas indica que algunos puntos de la medida pueden ser conflictivos. Entre las modificaciones «cuestionables» está el retroceso que sufrirán aquellas personas que solicitaron asilo o protección internacional y no pidieron la denegación a tiempo. El mencionado trámite puede tardar hasta tres años en resolverse. Según la reforma de la Ley, el tiempo de espera -en el que las personas pudieron estar trabajando, por ejemplo- ya no va a computar. No servirá para solicitar la residencia y no se considerará para demostrar un arraigo. El Ministerio de Interior justificó que se trata de cumplir la normativa europea, pero abogados como Rojas muestran un firme desacuerdo. «Vamos a tener muchas personas que se van a quedar colgadas, que van a empezar de cero. Al menos un 20% no van a obtener una resolución denegatoria del asilo y van a tener que vivir una Odisea de nuevo», dice.

En 2024 Galicia fue la cuarta comunidad en recibir más solicitudes de protección internacional: se superaron las 8.400. Ante los inminentes cambios que ocurrirán con la nueva normativa, hubo muchas peticiones de denegación, pero Rojas advierte que no todas van a llegar a puerto.

El mayor inconveniente, la precariedad y la inseguridad: «Es un riesgo, se va a volver a la economía sumergida si las persona tienen que esperar dos años (de nuevo) para solicitar un arraigo», critica el venezolano.

Otro de los cambios de la reforma pasará por un traslado familiar más costoso. Será imposible que los hijos de retornados (no nacidos en España) mayores de 26 años obtengan la residencia directa. Lo mismo ocurrirá con los familiares ascendentes (padres o abuelos) que necesitan cuidados. «La única forma sería que el solicitante demostrase que en el país de origen su hijo o mayor estaba a su cargo y dependía de él para vivir. Esto va a reducir el flujo de retornados que vendrán, es probable que se lo piensen dos veces si tienen que dejar gente atrás», explica.

El trámite de la autorización de residencia era bastante ágil para los mayores de 65 años que estaban en manos de un español. Solo tenían que acreditar el vínculo y poco más. En el caso de los ascendentes menores de 65 años se interpretaba de forma flexible. Ahora, todos deben probar su situación de a cargo, excepto los de más de 80 años. «Por esta situación ahora vamos a ver como decae el flujo migratorio de familiares de personas españolas. Va a ser muy difícil demostrar que se cuida a alguien si no hay una situación de dependencia o un diagnóstico médico», indica.