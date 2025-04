El proyecto de Altri, el segundo con peor puntuación en el Perte por plazos y uso de combustibles fósiles

El proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) obtuvo la segunda peor puntuación entre todos los presentados al proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) de Descarbonización Industrial, según figura en la resolución hecha pública por el Ministerio de Industria.

De esta forma, la fábrica de fibras téxtiles a base de celulosa cosechó 24,39 puntos, solo por encima de los 16,7 puntos para el proyecto de fabricación de envases de cartón en Fraga (Huesca) y lejos de los más de 40 puntos que obtuvieron los cinco proyectos elegidos (hay otro estimado provisionalmente en lista de espera). Altri pedía 30 millones de estos fondos en el marco de una inversión global de 1.092 millones.

Los motivos de denegación que apunta el Ministerio son que la fecha de finalización de la factoría de Palas "supera el plazo máximo indicado en la orden", ya que tendría que estar el 31 de marzo de 2026, pero también señala el "consumo de combustibles fósiles en equipos de la nueva instalación".

Y es que la orden establece que la instalación "no podrá utilizar combustibles fósiles como fuente de energía ni como materia prima en ninguno de sus procesos, excepto para el arranque de la instalación".

No alcanza el umbral mínimo en emisiones de gases de efecto invernadero

El otro argumento expuesto por el Ministerio de Industria es que el proyecto de Altri no alcanza el umbral mínimo de siete puntos (se queda en tres puntos) en lo tocante a "emisiones de gases de efecto invernadero evitadas con respecto a las mejores técnicas disponibles en el sector y otras mejores medioambientales".

El pasado miércoles, Altri anunció que recurrirá esta exclusión, al tiempo que garantiza que el proyecto "sigue su curso" aunque no reciba este apoyo. Según la resolución de Industria, los solicitantes de ayudas disponen de un plazo de 10 días hábiles para formular alegaciones.

Vista aérea de los terrenos en los que se prevé la instalación de la planta de Altri / Eliseo Trigo

Greenfiber (la filial de la portuguesa Altri) defiende que, respecto a la descarbonización, "su contribución radica en el proceso de fabricación, que reducirá las emisiones de CO2 en un 91% en comparación con la producción convencional de pulpa y lyocell en plantas no integradas y repartidas por el mundo". "Pero, además, el hecho de que la materia prima que se prevé utilizar en el proceso es madera producida en proximidad que hasta ahora se exportaba fuera de Galicia sin procesar, significa que los trayectos que realizarán los camiones de madera se verán considerablemente reducidos, emitiendo, por consiguiente, una cantidad inferior de CO2 a la atmósfera", sostiene.

Ulloa Viva valora como "crucial" los criterios de exclusión

Por su parte, la Plataforma Ulloa Viva considera como "crucial" los criterios de exclusión de los fondos del Perte "de cara a la posible denegación de otras vías de financiación europeas".

Al respecto, Ulloa Viva apunta a la importancia de que el proyecto fuese desestimado "porque no cumple con las exigencias de ser proyecto tractor respecto del consumo de combustibles fósiles".

"El proyecto de Altri fue rechazado porque no cumplía requisitos básicos para poder ser subvencionable (consumo de productos fósiles y exceso de plazo de ejecución del proyecto) y porque, además, no llegaba a las exigencias mínimas del criterio medioambiental respecto de la emisión de gases de efecto invernadero", lo cual Ulloa Viva ve "determinante" de cara a la "no concesión de ayudas" en el futuro.

Sin ayudas para Ence

Entre los cinco proyectos que no obtienen ayuda de este Perte también se encuentra el proyecto industrial de Ence de una fábrica de biofibras en As Pontes (A Coruña), que se queda con 32,6 puntos. La pastera también pedía 30 millones de subvención para un presupuesto total de actuación de 156 millones de euros.

En este caso la denegación se basa en que la factoría de Ence no alcanza la puntuación mínima (se queda con 4 puntos) de emisiones de gases de efecto invernadero evitadas.