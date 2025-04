Rueda impulsa políticas sociales: deducciones por los libros escolares y 24 nuevas residencias

Tres años después de ponerse al frente de la Xunta, tomando el relevo a Alberto Núñez Feijóo que abandonó el cargo a mitad de legislatura para irse a Madrid, y tras ganar el pasado año sus primeras elecciones por una amplia mayoría absoluta, Alfonso Rueda ya se atreve a «pensar en una Galicia a lo grande». El jefe del Ejecutivo gallego ha marcado este miércoles su hoja de ruta en el debate del estado de la autonomía que se celebró en el Parlamento.

Se trata de una agenda ambiciosa centrada en su apuesta por las políticas sociales y el impulso a la industria, una tarea para la que ha señalado dos enemigos: «los del no», en alusión a la oposición que «a todo se opone», y el Gobierno «que no cumple con Galicia». A pesar de que su discurso estuvo salpicado de constantes reproches a BNG y PSdeG, Rueda les «tendió la mano» para llegar a acuerdos, pero no se atisbaron acercamientos. Por su parte, su camino va a ser el del «autonomismo útil», o lo que es lo mismo avanzar en el autogobierno con la reclamación de nuevas competencias que, sin embargo, desde la llegada del PP a la Xunta no se movieron hasta la recién cerrada cesión del litoral.

Ahora Rueda pide el rescate y traspaso de la AP-9, la gestión compartida con el Estado de las alertas meteorológicas, la transferencia del Ingreso Mínimo Vital y además pidió el apoyo a los grupos de la oposición para que Galicia pueda gestionar los permisos de trabajo a extranjeros. Y no se desviará tampoco de la senda, ya marcada por su predecesor en la Xunta y una de las banderas del PP, de no subir impuestos. «Una carga fiscal baja y un Estado de Bienestar fuerte son perfectamente compatibles», defendió. Y como prueba anunció que la Xunta acometerá a lo largo de esta legislatura «el plan de construcción de residencias más ambicioso de la historia de Galicia». Según explicó Rueda, «de la mano del sector» impulsarán 24 nuevos centros de mayores con 1.800 plazas en concellos de menos de 50.000 habitantes. Esto permitirá incrementar en cerca de un 15 por ciento la oferta actual de plazas y crear un millar de puestos de trabajo.

Otra medida de calado avanzada por el titular de la Xunta beneficiará a las familias con hijos. El Gobierno gallego aplicará en la próxima declaración de la renta una nueva desgravación fiscal por la compra de libros y material escolar dirigida a hogares de entre 10.000 y 30.000 euros de renta anual per capita y que supondrá descuentos de hasta el 15% —un máximo de 105 euros por alumno—. No se olvidó de otro problema candente que preocupa a la población: el acceso a la vivienda.

«Es reduccionista y desacertado culpar de la situación, única y principalmente, a la codicia de algunos caseros o al auge de los pisos turísticos», censuró Rueda, que cuestionó la eficacia de declarar zonas tensionadas. Su propuesta pasa por incentivar la salida al mercado de viviendas vacías. Y para ello reformulará el programa Rehaluga, destinado a movilizar pisos desocupados. Ampliará las ayudas contempladas hasta ahora.

Alfonso Rueda durante su discurso en el Debate sobre el Estado de la Autonomía / César Martínez (EP)

Así se darán subvenciones de 12.000 euros por piso para rehabilitar, renovar o asegurar inmuebles vacíos si los sacan en alquiler durante un mínimo de cinco años. Las cuantías serán mayores si los arrendamientos están destinados a gente joven o familias con niños pequeños. En sanidad la Xunta pondrá en marcha el próximo curso un proyecto piloto para administrar en los colegios la vacuna intranasal de la gripe, que se administrará también a los niños de los 5 a los 11 años. Y se pondrá en marcha una unidad específica con equipos multidisciplinares para atender a los pacientes con patologías crónicas complejas y avanzadas que estén en una residencia o recibiendo cuidados en casa. Para fomentar la igualdad se pondrán en marcha cuatro centros móviles de información a la mujer que recorrerán los concellos rurales para identificar casos ocultos de violencia doméstica y apoyar a las víctimas.

Y la lengua volvió a ser motivo de confrontación con la oposición. El BNG se mostró dispuesto a alcanzar un pacto con la Xunta pero lo supeditó, de nuevo, a la derogación del decreto del plurilingüismo. Y el líder del PSdeG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, recriminó al PP que votaran en Bruselas en contra del uso oficial del gallego en el Parlamento europeo. Rueda les pidió que no usaran el gallego «como arma política».

Y abogó por «una Galicia en grande sin limitaciones partidarias». «Hay una Galicia del ‘sí quiere’ con menos dogmas y más puestos de trabajo, menos protestas y más propuestas», remachó. Fue más duro con la líder del BNG, Ana Pontón, a la que recordó que lleva 25 años ocupando un escaño. «Cuando dejemos la política yo tendré a donde ir y usted no», le espetó.