La Xunta exige al Gobierno más pruebas antes de declarar zonas vulnerables por nitratos

​La Xunta solicita al Gobierno central que realice estudios adicionales y precise la fuente de la contaminación por nitratos antes de proceder a la declaración de zonas vulnerables. Augas de Galicia ha remitido un escrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) solicitando aclaraciones sobre si la contaminación detectada en ciertos puntos se debe realmente a actividades agroganaderas. Esto se debe a que el Real Decreto 47/2022 y la directiva comunitaria correspondiente se aplican únicamente en casos donde la contaminación tiene origen agrario.​

En su escrito, Augas de Galicia ofrece once ejemplos de zonas de la demarcación hidrográfica Galicia-Costa que se definían como contaminadas en el estudio del Miteco, pero «en los que no existen certezas de que el origen de esta contaminación no proceda de otras fuentes» como pueden ser los núcleos urbanos o polígonos industriales próximos.

La Consellería de Medio Rural ya avanzó recientemenete que limitará el uso de abonos en un total de 25 concellos gallegos, con importante presencia ganadera y agrícola, tras detectarse indicios de contaminación por nitratos en las aguas. Para ello la Xunta ultima la declaración de un total de siete zonas vulnerables —cuatro en A Coruña, una en Pontevedra y otra en Ourense—, lo que implicará que en el plazo de dos años el Gobierno gallego deberá presentar un plan de acción con medidas que conduzcan a reducir estos niveles de contaminación. Estas medidas podrían incluir prácticas agrícolas sostenibles y técnicas respetuosas con el medio.

«Aunque no se comparten los criterios del Gobierno central, se trabaja para cumplir con la legislación vigente», expresa la Xunta. «En el caso de las posibles declaraciones de zonas vulnerables, se continuará permitiendo el uso de purines como fertilizante dentro de los límites de la normativa». Además, en estas zonas se implementará un plan de acción para desarrollar una estrategia de economía circular basada en la sostenibilidad y la innovación», sostienen desde el Gobierno gallego. Destacan que ya ha mantenido reuniones con responsables municipales y representantes agroganaderos para explicar su postura y el plan de acción. Entre las medidas se contempla la creación de una certificación de ganadería gallega sostenible para valorizar las producciones, como establece la Ley de calidad alimentaria de Galicia.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una sentencia 2024, absolvió a Galicia de declarar zonas vulnerables, estableciendo la obligación de acreditar que los compuestos nitrogenados de origen agroganadero contribuyen de manera significativa a la contaminación por nitratos detectada en dichos puntos.