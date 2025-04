«O el Gobierno financia la dependencia o el sistema revienta»

—El Gobierno quiere enviar a Galicia a 326 menores inmigrantes. Ustedes alegan que sus centros de acogida están al 108% de ocupación, pero cumplirán la ley. ¿Cómo van a hacer?

Por supuesto vamos a cumplir el nuevo real decreto ley que obliga a las comunidades a acoger a todos esos menores inmigrantes, pero le pedimos al Gobierno que nos diga cómo y que nos dé la financiación necesaria. En estos momentos tenemos 868 plazas residenciales y 938 menores. No tenemos capacidad para acoger ni un solo menor más, si no se crean recursos nuevos. Acoger a 326 menores extranjeros no acompañados supondría un coste de 30 millones de euros al año.

—¿30 millones de euros?

Son menores, hay que darles atención las 24 horas, manutención, un techo, escolarizarlos, integrarlos, ... Son niños que se van a a quedar a vivir en Galicia al menos hasta que cumplan la mayoría de edad. En el sistema de protección tenemos jóvenes hasta los 21,22, 23 años.

—¿Sabe cuándo van a llegar esos menores?

No tenemos información, estamos pendientes de una reunión. El Gobierno va a repartir ahora 4.000 menores no acompañados, pero ¿ y el mes que viene y el siguiente? El Gobierno tiene que tener una política migratoria seria.

—¿La llegada de estos menores no puede ser una oportunidad para sumar población. ¿Suelen quedarse o irse de Galicia?

Hasta ahora la mayoría se quedaba en Galicia porque teníamos un sistema de integración plena. Éramos la única comunidad con este modelo. Llegaban los menores y los distribuíamos por nuestros centros y la integración era rápida, pero si ahora llegan de repente 326 menores tendremos que crear recursos específicos. El Gobierno nos lleva a crear guetos y no es bueno para los menores.