Pontón deja en manos de la militancia que repita como candidata del Bloque

La líder del BNG, Ana Pontón, evita aclarar si optará a ser de nuevo la candidata de su formación en las elecciones autonómicas de 2028 en la que sería su cuarta cita con las urnas como cabeza de cartel, si bien dejó claro que “lo decidirá la militancia”, en advertencia a la Unión do Povo Galego (UPG), corriente hegemónica dentro del BNG y en la que ella misma milita. “Tengo muchas ganas de seguir defendiendo a los gallegos y gallegas; va a depender de la militancia porque nosotros somos una organización democrática y yo, como una más, al servicio de Galicia», declaró en una entrevista a la Cadena Ser, según informa Europa Press.

De hecho, pidió a Rueda «menos machismo y menos clasismo» en respuesta a sus críticas por sumar un cuarto de siglo como diputada.

El jefe del Ejecutivo gallego centró gran parte del mensaje de Pontón, que le advirtió de que si no rectifica el apoyo institucional a la celulosa de Altri en Palas «la ciudadanía no lo va a perdonar». «Nos tienen que explicar por qué ponen los intereses de una empresa portuguesa por delante de la vida de la gente del mar, de la gente del rural y por delante de una ciudadanía que de una manera masiva le está diciendo que no quiere a Altri», expuso sobre un proyecto que ha generado gran rechazo social y protestas.

El proyecto depende ahora de la concesión de ayudas públicas a la factoría por parte del Ejecutivo central, al que se dirigió la nacionalista. «El Gobierno central tiene que salir de su indefinición y decir que no le va a dar ni un solo euro público», reclamó.