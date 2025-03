Las regiones del Noroeste están entre las veinte más envejecidas de toda Europa: estos son los alarmantes datos

Carlos Gil Andrés / Zamora

Si a cualquier español se le pregunta cuáles son las provincias que más población pierden, inmediatamente se le vendrán a la cabeza tres: Cuenca, Teruel y Soria. Sin embargo, los números muestran que son otros los territorios que encabezan el ranking nacional de pérdida de habitantes y todos se sitúan en el vértice noroeste del país, justo donde confluyen las comunidades de Castilla y León, Galicia y Asturias. No es que el triángulo de referencia de la despoblación en España –Teruel, Cuenca y Soria– no tenga argumentos para considerarse deshabitado. De hecho, esas tres son las únicas provincias con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro, lo que les ha valido para obtener lo que se conoce como ayudas al funcionamiento, una reducción de la carga fiscal que soportan las empresas que se instalen allí.

Sin embargo, mientras estas tres parecen estar saliendo de la UCI, no se sabe si por una especial atención de las administraciones o por medios propios, otras, como Zamora, se siguen desangrando debido a que los estándares que se estilan en la Unión Europea para las ayudas contra la despoblación, que toman como base las unidades territoriales denominadas «Nuts», detectan que no están aún lo suficientemente vacías (consideradas en su conjunto, las catorce provincias del Noroeste superan los 12,5 habitantes muchas veces por el efecto capital de provincia) o no son ya lo suficientemente pobres (fondos Feder) para recibir asistencia intensiva.

Y así resulta que mientras Orense o Zamora han perdido prácticamente un tercio de su población en las últimas décadas (desde 1980), Teruel ha retrocedido un trece por ciento y Soria el doce. Salvo la provincia aragonesa, el resto de las que figuran en el «top ten» de declive poblacional son de las tres comunidades citadas: Orense y Lugo, Asturias y seis de las nueve demarcaciones castellanoleonesas. En números absolutos, en ese periodo nadie ha perdido tantos como Orense (126.214, más de los que tiene ahora la capital) y Asturias, que se ha dejado 113.564 habitantes, el equivalente a su tercer municipio más poblado. Zamora ha perdido en este periodo 65.468 vecinos, el equivalente al cierre de toda la capital, mientras Soria retrocedía en poco más de 12.000.

Las repercusiones sociales y económicas de este impacto son, sin duda, mayores. Casos como los de Orense o Asturias, aunque por causas completamente diferentes son también para hacer reflexionar.