Hace tiempo que la Policía Local de Santiago reclama datáfonos para cobrar multas in situ a los extranjeros, pero hasta ahora el Concello de Santiago sigue sin habilitar este servicio «que xa teñen outros municipios da contorna con menos fluxo turístico» que la capital gallega, como indica una fuente del cuerpo de seguridad local. Recuerda que la Policía Local tiene la obligación de cobrar en el momento las sanciones que se tramitan a personas cuya residencia está fijada fuera de España; y a veces este trámite se convierte en toda una odisea. «Case ningún ten os cartos en efectivo, porque hoxe en día a maioría da xente paga todo con tarxeta; e cando impoñemos unha multa de tráfico, case sempre hai que inmobilizar o vehículo mentres o sancionado acode a un caixeiro para sacar os cartos e pagar a multa», explica el agente en conversación con ELCORREO GALLEGO.

De 3 al mes en temporada baja a 20 en alta

Detalla que en los meses de temporada baja, la media de sanciones a extranjeros puede estar en tres al mes, pero esta cifra se dispara a partir de Semana Santa.«No verán hai moitísimas máis, podemos falar dunha media de quince ou vinte mensuales», señala. Estos ciudadanos que son expedientados deben abonar las multas en el momento y, además, en efectivo porque el cuerpo municipal de Santiago carece de TPV’s, un servicio que hoy en día ofrecen casi todos los establecimientos turísticos de la ciudad.

«Cando se lles retira o vehículo ca grúa, teñen que vir ás dependencias da Policía Local no pazo de Raxoi para abonar a multa antes da retirada do coche. Case sempre veñen sen cartos en efectivo e hainos que mandar a un caixeiro, o máis próximo en Galeras», detalla el agente, antes de apuntar que «para nós tamén supón unha dificultade polo descoñecemento do idioma: o feito de explicarlles que non hai datáfono e que teñen que ir a un caixeiro para pagar a multa, porque de non facelo non poden retirar o vehículo do depósito da grúa, para nós é moi complicado se descoñecemos o idioma».

Simplificar el trámite

Por eso, la Policía Local solicita al gobierno municipal la adquisición de datáfonos conectados a las cuentas bancarias del Concello para que este trámite sea mucho más sencillo. En un principio, «con un só nas dependencias do pazo de Raxoi xa nos bastaría», aunque lo ideal sería que hubiese algunos más para que pudiesen ser utilizados por las patrullas policiales.

Fuentes sindicales indican que «tampouco é convinte incorporar novos equipos electrónicos no coche patrulla, porque xa levamos varios; pero é evidente que a Policía Local ten que prestar este servizo aos cidadáns», subrayan en referencia a ofrecer el cobro de sanciones mediante datáfonos.

Las mismas fuentes explican que «o ideal sería que nestes casos e cando se require, unha unidade fixera chegar o dispositivo ata o punto onde se produce a infracción para que o cidadán extranxeito poida facer o pagamento da multa». Detalla que cuando se trata de una infracción diferente al mal estacionamiento con retirada del coche mediante grúa municipal, «case sempre temos que proceder á inmobilización do turismo, porque os infractores non teñen os cartos enriba e deben ir a un caixeiro».

Consultado por este periódico, el gobierno bipartito de Santiago asegura que ya ha iniciado los trámites para dotar al cuerpo municipal de seguridad de este servicio. Según ha podido saber este medio, no se trata solo de una decisión política, sino que responde al visto bueno de la Tesorería municipal, ya que habría que habilitar al menos una cuenta bancaria para registrar los cobros y contabilizar los ingresos municipales.En todo caso, la gestión es bien sencilla.

Muchos eramus se libran de sanciones por fiestas en pisos

No todos los extranjeros que son sancionados por la Policía Local por (posibles) infracciones cometidas en Santiago pagan la multa en el momento; puesto que todas las presuntas ilegalidades que dependen de ordenanzas municipales son siempre sometidas a un proceso de instrucción. De esta manera, la inmensa mayoría de los erasmus que son identificados por celebrar fiestas en pisos a altas horas de la madrugada «case sempre se libran da correspondente sanción». La Policía Local los identifica y abre las diligencias, pero luego es un instructor el que determina la cuantía de la sanción en base a las circunstancias, por ejemplo, si es recurrente.Cuando se resuelve, la mayoría de las veces los erasmus ya se encuentran en sus países de origen, donde es muy difícil notificarles la sanción definitiva. Casi nunca la pagan. Lo mismo ocurre con expedientes relacionados con las ordenanzas que sancionan orinar en la calle, beber alcohol en la vía pública o balbucear. Estas sanciones no se cobran en el momento, señalan las fuentes sindicales consultadas, y luego no siempre es fácil localizar a los infractores.

De hecho, el Concello muchas veces recurre al DOG para dar un ultimátum a infractores a los que no ha conseguido notificar las sanciones por la vía ordinaria. Pero esta circunstancia no es consecuencia de no contar con datófonos, puesto que estos serían solo útiles para las sanciones de tráfico, un servicio que incluso ofrece la Guardia Civil en los controles de carretera.

