La Oficina Económica de Galicia recibió 19.000 consultas de empresas

La creación de una Oficina Económica fue uno de los proyectos estrella lanzados por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para esta legislatura. Su misión es la de «promover la puesta en marcha de iniciativas empresariales estratégicas para la comunidad». Cuando se cumple un año de su puesta en funcionamiento el Ejecutivo autonómico hizo balance de su actividad: así atendió 19.000 consultas en su primer año de vida, gestionó casi 900 reuniones con empresas y atendió casi 200 proyectos «de especial relevancia».

Según los datos que aportó ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante un acto para celebrar el primer aniversario, la oficina económica de Galicia resolvió «en el acto» un 85 por ciento de las consultas. «Supongo que algunas muy sencillas y otras no tanto», valoró.

Previamente, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, se mostró «muy contenta» por el resultado y «porque es muy difícil desplegar los proyectos y que las cosas se conozcan».

Según Rueda, el objetivo es «decir a aquellos interesados en invertir en Galicia» que van a tener en esta oficina un «canal privilegiado, más rápido, diferente» y con «un compromiso importante» para tratar «cada iniciativa con la importancia que tiene».

El presidente censuró además a quienes demonizan los proyectos industriales interesados en instalarse en Galicia y que cumplen con la legalidad.

«Si eres gobierno no lo puedes permitir, no nos lo podemos permitir y no lo vamos a permitir. Quien cumple (con las normas) se puede instalar, señaló.