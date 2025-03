El TSXG sentencia que la orden de ayudas de libros de la Xunta es «discriminatoria»

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado por segunda vez la razón a la Federación Down Galicia al entender como «discriminatoria», según explica la entidad en un comunicado, la orden que regula las ayudas para libros de texto y material escolar para el curso 2024/25, después de respaldar también el recurso contencioso-administrativo presentado por la Federación por la orden del curso 2023/24.

Down Galicia aboga por que todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo sea «tratado en igualdad de condiciones, independientemente de su grado de discapacidad o del tipo de escolarización» y pide que la orden de ayudas contemple los mismos requisitos para el alumnado con discapacidad igual o superior al 33% al margen del centro educativo que escoja para ser educado. Sin embargo, aducen, la orden fija que el inscrito en régimen de educación especial, o con una discapacidad de al menos el 65%, reciba la cuantía más alta para libros de texto sin influir la renta, lo que no sucede entre los escolarizados en centros ordinarios o con menor discapacidad.

Según Down Galicia, el TSXG ve «indudable» la «diferencia de trato» entre el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo escolarizado en centros ordinarios en modalidad inclusiva o que no alcancen un determinado grado de discapacidad respecto del alumnado escolarizado en centros específicos y no halla «justificación razonable».