«Es peligroso prohibir las pantallas, la clave es enseñar al alumno a usarlas bien»

La Inteligencia Artificial (IA) ha cambiado de manera notable el ámbito de la educación, ¿es ahora más complicado mantener una relación sana con la tecnología?

Vivimos en un momento en el que la gente joven ya ha nacido rodeada de las tecnologías y no se hacen tantas preguntas sobre ella. Uno de los retos es aprender a cuestionarse por qué no es neutral, ya que está hecha desde un sitio determinado y con una intencionalidad. Desde las aulas es importante que se traten todas estas cuestiones para tener una relación sana con la tecnología.

La inteligencia artificial crece y cambia a un ritmo vertiginoso. ¿Hace esta rapidez que evolucione de manera desordenada?

Gemma Galdon, la responsable de Eticas Foundation, siempre dice que incluso las sillas en las que nos sentamos han pasado unos ciertos controles para que, por ejemplo, no se rompan. El desarrollo de la IA, con un gran impacto sobre la sociedad, no está pasando apenas controles. Con la tecnología no todo vale y es necesario revisarla para que las personas no sean una especie como de maniquíes de las empresas tecnológicas.

Con todo, la regulación parece que no llegará a todos los rincones del mundo del mismo modo...

Ahora está empezando a llegar un poco de regulación, sobre todo en la Unión Europea, pero lo cierto es que en otros sitios donde se está desarrollando están primando el beneficio económico de las empresas tecnológicas. Para ello, lo que hacen es tratar, entre comillas, de saquear nuestro cerebro para maximizar los dos elementos principalmente que necesitan: nuestro tiempo y nuestra atención. Hay que terminar con los discursos que dicen que la regulación nos va a dejar atrás con respecto a Estados Unidos o China.

¿Es factible una ley que regule la IA de manera específica en el ámbito de la educación?

Sí, pero yo no considero que lo que tengamos que hacer de las aulas es prohibir las herramientas y las tecnologías, sino al contrario. En el aula no se puede dar la espalda a lo que está pasando fuera. Es muy peligroso decir que vamos a prohibir las pantallas. La clave es que enseñemos al alumnado a utilizar estas herramientas de manera correcta porque pueden ser también de mucha ayuda si tienen pensamiento crítico.

¿Reducir el uso de la tecnología en las aulas podría incrementar las desigualdades?

Si sacamos la tecnología de las clases, solos los niños de familias que tengan un nivel socioeconómico alto se van a poder formar digitalmente, lo que haría que accedan al mercado laboral con una ventaja competitiva. Es importante que la tecnología se incorpore en el currículum de manera global y transversal.

Con el incremento del uso de la tecnología en la educación, la manera tanto de dar clase como de evaluar terminarán por transformarse...

Totalmente. Los dos elementos que cambiarán son las metodologías y la evaluación. Tenemos que pensar que ahora es inviable que mandes como deberes a casa, por ejemplo, que te hagan la lectura de un texto y el resumen, porque sabes que van a tener una herramienta con la que lo hacen en tres segundos. Podemos mandarles hacer trabajos, pero a la hora de evaluar habrá que hacerles preguntas sobre el mismo para ver si han entendido lo que han elaborado o si han contrastado fuentes.

El uso de herramientas como ChatGPT está muy extendido, pero, en realidad, desconocemos cómo usarlas y, en ocasiones, no cuestionamos si lo que nos responden está bien o mal.

Es necesario hacer un recorrido desde la perspectiva ética, ser conscientes de que , por ejemplo, tienen un impacto climático. La IA puede darnos información que no es veraz y y es necesario que tengamos unas gafas que nos hagan poder evaluar si esa información está sesgada o no está sesgada. Es un espacio que hay que recorrer en el ámbito educativo formal, pero también en el informal. Desde las familias y la sociedad en su conjunto deberíamos estar hablando de este tipo de cosas.

¿Es uno de los grandes retos hacer ver a la población que la tecnología sí discrimina?

¿A quién excluyen los desarrollos tecnológicos? Esa es una de las preguntas clave. Se quedan fuera aquellas personas que históricamente no han tenido la posibilidad de tener voz en el ámbito digital. No podemos olvidarnos que esta IA aprende y recrea el sesgo que tenemos en la sociedad. Si tenemos una sociedad racista, machista, edadista y capacitista, todo esto se va a ver reflejado e incluso acrecentado por la inteligencia artificial.

Dentro del mundo laboral, la mayoría de referentes en IA son hombres, ¿les falta a las jóvenes un espejo en el que mirarse?

Hay una gran problemática en las carreras científico-tecnológicas , y es que el porcentaje de mujeres es bastante inferior al de hombres y, de hecho, incluso ha bajado más en los últimos años. Necesitamos que haya jóvenes y mujeres pensando en la IA, no porque se vayan a traer una perspectiva de género, que eso es diferente, porque en eso tienes que formarte, sino porque al menos se van a traer su experiencia vital.

¿Qué cuestiones hay que reforzar para que lleguen a estas carreras?

Hay un elemento importante que es el de la confianza. Desde pequeñas les hemos estado diciendo que tienen que ser perfectas, pero , a la vez, les hemos estado también robando un poco de la confianza. A veces ellas mismas dicen que son, por ejemplo, malas en matemáticas o que van a ser peores en ese tipo de disciplinas, cuando realmente tienen iguales calificaciones o mejores que sus compañeros. Hay muchísimos agujeros por los que se está perdiendo ese talento.