La Xunta ofrece 35 millones de la UE para reconstruir Valencia

Galicia aportará 35 millones a la Comunidad Valenciana para contribuir a la tarea de reconstrucción tras la devastadora dana que en octubre del año pasado arrasó gran parte de esa región, causando más de 200 muertos, impactando a 306.000 ciudadanos de más de un centenar de municipios, destrozando 141.000 vehículos y dañando casi 11.300 viviendas. El coste económico de este temporal asciende a 18.000 millones de euros, según el informe presentado ayer por el Govern valenciano.

El Ejecutivo de Carlos Mazón pidió ayer ayuda al Gobierno central y a la Unión Europea, si bien el primero ya movió ficha el pasado diciembre para plantear al resto de territorios la cesión de fondos europeos sin gastar para ayudar a Valencia, como desveló este diario. Apeló a un «ejercicio de solidaridad colectiva», al margen de los 16.600 millones de euros comprometidos por parte del Gobierno central.

Entonces, Galicia ya aclaró que su margen de maniobra era limitado, pues había comprometido ya el 90% del dinero del componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinado a la “conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G”.

La Consellería de Facenda concretó ayer el dinero que pondrá a disposición de la Comunidad Valenciana 35 millones, ampliando más allá del citado programa su aportación: 22 proceden de la creación de plazas públicas para niños de 0 a 3 años y casi 13 a proyectos de conectividad digital.

Galicia se mostró «dispuesta» a colaborar con Valencia dentro del margen de maniobra posible y enviará los fondos «que no fue posible ejecutar debido a un diseño centralizado de los mismos que no tienen en cuenta ni las características ni las necesidades de cada territorio», como denunció en varias ocasiones. En el caso de los fondos para guarderías, alegó en diciembre que no podía usarlos para financiar plazas en centros privados.

Sin embargo, la Xunta también preguntó al Gobierno qué sucederá con el resto de fondos europeos. El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, se dirigió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para solicitar más información «sobre la reprogramación de fondos FEDER y FSE+», según fuentes del departamento gallego.

El Ejecutivo autonómico quiere saber qué fondos se destinarán a Valencia y sobre cuánto se destinará procedente de los programas operativos plurirregionales a la reconstrucción dentro del margen permitido del 10%. Facenda recuerda que los fondos gallegos de estos planes están comprometidos en su totalidad.

Galicia responde así a la carta remitida por el Gobierno el pasado diciembre. «Esta iniciativa permitirá a todas las comunidades autónomas participar en este fondo de solidaridad. Solicitamos su colaboración para agilizar el reintegro de los fondos no ejecutados, con el objetivo de acelerar las labores de reconstrucción», concluía el documento enviado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a los consejeros del ramo.