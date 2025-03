Sito Miñanco: «El fiscal me achaca a mí todo lo que pasa en España»

El narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, denunció ayer ante el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga por tráfico de drogas, que la Fiscalía quiere achacarle «todo lo que pasa en España» y aseveró que la acusación está llena de «contradicciones, conjeturas y falacias».

Así se pronunció en el turno de última palabra. Decidió hacer uso de este turno porque en esta vista oral se juzga su vida: «Aquí se está juzgando mi vida. Mejor dicho, el resto de lo que queda de ella».

Tras este arranque, el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, le dijo que lo que tuviera que decir que lo dijera rápido porque tenía que acabar ya la sesión, la número 31 de este macrojuicio que se ha extendido por cuatro meses. Como Miñanco se explayaba, el juez decidió cortarle y que siga hablando mañana.

La Fiscalía pide 31 años y seis meses de prisión al acusarle de intentar introducir en España en 2017 casi cuatro toneladas de cocaína procedente de Sudamérica, ocultar más de 11 millones de euros y blanquear dinero.

Miñanco declaró que su vida «ya se acabó» cuando España no cumplió la resolución que ganó el 18 de febrero de 2003 en el Tribunal Europeo de Estrasburgo al no anularse la sentencia que le condenó con anterioridad ni repetirse ese juicio. Afirmó que en contra de lo que dice la Fiscalía él ganó ese recurso y «España fue condenada por vulneración del artículo 8 del convenio europeo». «El Ministerio Fiscal lo que pretende es confundir al tribunal», dijo. También afirmó que el actual juicio no se celebró hace cuatro años porque «el fiscal anterior, el que estaba llevando esta causa, me achacaba a mí todo lo que pasaba en España».