Xogar en galego

Fomentar o uso do galego en contextos «non formais», dentro dos centros educativos. É dicir, fóra da aula. Alí onde os cativos desde os 3 anos ata os preadolescentes de 12 anos socializan. Ese é o obxectivo do programa de dinamización lingüística «Falamos +», que onte se presentou no compostelán CEIP Plurilingüe López Ferreiro. A iniciativa, coordinada por Pilar Ponte e promovida pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, botou a andar o luns en dez colexios de Infantil e Primaria galegos para combater a epidemia silente da perda de falantes nas idades máis temperás que asola a lingua galega. Como aliados están os mestres e —algúns— alumnos maiores. Para eles, foi «un día de festa».

«Falamos +» está deseñado para estender o uso do galego máis alá das aulas, centrándose en actividades lúdicas durante os recreos, explica a coordinadora do proxecto en dez centros das catro provincias galegas, Pilar Ponte: «A idea é dinamizar a utilización do galego en contextos de lecer, como os patios escolares». Durante tres semanas, os alumnos participan en diversas actividades programadas para cada día da semana.

«Os luns son de conversas, os martes de xogos, os mércores de ciencia, os xoves de lectura e escritura, e os venresestán dedicados á música e ao baile», detalla Ponte.

O obxectivo é diversificar as experiencias en galego e adaptalas aos distintos niveis educativos. O profesorado dos centros participantes xoga un papel fundamental na organización das actividades, pero ademais, en varios colexios, os alumnos de quinto e sexto de primaria asumen un rol dinamizador. «Son os propios rapaces os que xestionan algunhas das actividades, algo que está funcionando moi ben», comentaPonte.

Ademais, a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude colabora na iniciativa cunha actividade especial para cada centro: un concerto que onte correu a cargo de Cé Orquestra Pantasma.

Un momnento da presentación do Programa. / Xoán Álvarez

Durante a presentación, o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, destacou a importancia desta iniciativa —que se enmarca no Pacto pola Lingua— para o futuro da lingua galega. «Os colexios son espazos de socialización fundamentais», subliñou. Esta iniciativa piloto, que comezou o pasado 17 de marzo e finalizará o día 28, será logo avaliada para futuras edicións. Como xa aconteceu con proxectos como «21 días co galego», se funciona, consolidarase no tempo. O programa involucra colexios de toda Galicia, entre eles o CEIP Sagrado Corazón de Ribadeo, o Frei Luís de Granada de Sarria, o CEIP O Couto de Ourense e o CEIP Alfonso VII de Caldas de Reis, que compartirán as súas experiencias a través dun blog .

«Os nenos están encantados porque participan en actividades diferentes e divertidas», indicaron no CEIP López Ferreiro, onde un grupo de alumnos voluntarios colaborou na organización.

