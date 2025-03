La reunión con Hacienda por la quita «no le sirve a Galicia»

La Xunta insiste en abordar la reforma sobre la financiación autonómica en la reunión técnica bilateral sobre la condonación de la deuda para la que ya ha recibido comunicación por parte del Ministerio de Hacienda, aunque sin concretar una fecha por el momento.

Según explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras el Consello, «no hay novedad» a este respecto, ya que si la intención del Gobierno es que «quiere hablar de la condonación y no quiere hablar nada de la financiación autonómica», entonces a Galicia «no le sirve».

Rueda insistió en vincular los dos debates y no solo hablar de la posible quita de deuda, que considera es para «pagar los chantajes a los que está sometido el Gobierno central, que necesita la condonación porque se lo están exigiendo desde el independentismo catalán».

Justificó también el pacto del presidente valenciano (del PP), Carlos Mazón, con Vox para sacar adelante unos presupuestos que, auguró, le serán de especial utilidad para la «reconstrucción» tras la dana.

Con todo, tras afirmar expresamente que no comparte algunas de sus posturas políticas más recientes, el presidente gallego reiteró que su opinión sobre el partido que dirige Santiago Abascal no ha cambiado: «Afortunadamente, en Galicia no existe».