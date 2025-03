Rueda dice «no» a una financiación específica para Altri y pone el foco en el Ejecutivo central

«La respuesta es no. Altri no recibirá financiación específica». La filial de Greenalia que pretende establecer una celulosa para la fabricación de fibras textiles no contará con fondos públicos procedentes de la Xunta, más allá de las convocatorias generales de ayudas a las que puede acceder cualquier empresa. Así lo trasladó este lunes el presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, quien pidió para los planes empresariales que pretenden establecerse en Galicia «el mismo trato que se le está dando a otras zonas de España».

Tras conocerse este viernes la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, el futuro de Altri pasa, ahora, según incide la Xunta «a manos del Gobierno central». «La DIA es rigurosa. Lo que mueve a la Xunta es la objetividad y el querer conservar aquellos proyectos industriales que cumplen», defendió ante la multitud de voces críticas que se oponen a su asentamiento en la comarca de A Ulloa.

Cuestionado acerca de la financiación de este proyecto, el presidente de la Xunta remarcó que supone que la empresa «que ya se habrá dirigido a los organismos correspondientes y les habrá comunicado que tienen la DIA positiva». De este modo, Rueda puso el foco en el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez e insistió en que es a ellos a quienes «les corresponde financiar los proyectos» a través de los fondos europeos Next Generation, que «siguen pendientes sin que a nadie le aprovechen».

La empresa portuguesa aspira a recibir una ayuda directa de 250 millones de euros, lo que supondría aproximadamente el 25% del presupuesto total, a través de los fondos europeos Next Generation. El Ministerio de Industria es el responsable de tramitar esta solicitud ante la Comisión Europea, un proceso que, por ahora, mantiene en pausa.

Rueda se mostró, así, especialmente crítico con el Gobierno central alegando que en otros proyectos, como el de la siderúrgica Arcelor en Asturias, se comprometió financiación «mucho antes» de que estuviera emitida la DIA.

También sobre el tejado del Gobierno central recae la pelota de la conexión eléctrica, algo fundamental para el funcionamiento de la planta. «Una fábrica si no se puede enchufar, no puede funcionar», señalaba el viernes la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.

Sobre la subestación eléctrica que es preciso construir para la puesta en marcha de Altri, el presidente de la Xunta remarcaba que el Ejecutivo central «conoce de sobra las necesidades».