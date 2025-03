Trabajadores de centros de menores denuncian cerca de 20 agresiones al año

Los menores que habitan Monteledo, Montefiz, Concepción Arenal y Avelino Montero tienen en común un historial delictivo. Jacobo Rey explica que siempre se trata de buscar la medida judicial más adecuada. No por cometer un delito acaban en un régimen de internamiento, también hay posibilidad de que hagan trabajos a la comunidad o que vayan a instituciones de forma diurna, pasando las noches en sus casas. Con todo, según las estadísticas que maneja Política Social, los delitos más habituales son los de lesiones, violencia doméstica -como una agresión a un padre-, de amenazas, de violencia contra la integridad moral y de hurto. «En la mayoría de los casos no implican el internamiento porque el sistema penal tiene un enfoque de reeducación. Se trabaja para que no reincidan», afirma el director xeral de Familia.