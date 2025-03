Sogama estudia reutilizar los restos de quemar la basura para hacer carreteras

El grueso de los residuos urbanos que se generan en Galicia se incineran en la planta que Sogama tiene en Cerceda (A Coruña) y de este proceso se extrae energía que se vende al mercado. Sin embargo, tras quemar la basura quedan una serie de restos y cenizas, que es lo que llaman «escoria» y que se deposita en un vertedero. Pero estos materiales podrían tener una segunda vida y reducir así el vertido. El complejo medioambiental estudia usar estos residuos para construir carreteras.

Sogama acaba de sacar a licitación un contrato por casi 120.000 euros para encargar a una empresa que se encargue de probar el uso de estas escorias en la fabricación del firme de las carreteras.

Las escorias son aquellos materiales no combustibles como cerámicas, tierras o restos metálicos que quedan tras la incineración de la basura que no puede reciclarse y a partir de la cual se produce electricidad. Hasta ahora se llevaban a un depósito controlado interno ubicado en el propio complejo de Cerceda. En todo caso, tal y como explican desde Sogama, ya se estaban usando estos materiales para sellar zonas del vertedero de Areosa, donde se deposita la basura que no es capaz de tratar la planta termoeléctrica o no es apta para valorizar.

Y hace quince años hubo una experiencia similar cuando Sogama utilizó los restos de la incineración para acondicionar las pistas internas que hay en el complejo de Cerceda para comunicar con el vertedero de Areosa.

Tratamiento

Ahora plantea aprovechar el reciclaje de estos materiales para la construcción de viales en la comunidad autónoma. El estudio evaluará la calidad de los firmes que se produzcan mediante estas escorias.

Se usarán tanto restos frescos como los antiguos. Para ello habrá un primer proceso «de separación de impropios y materiales, separación granulométrica en una planta de valorización externa y maduración en las instalaciones de Sogama durante tres meses». Los restos antiguos no necesitarán este periodo de maduración.

Para que el material resultante sea bueno, estas escorias deben mezclarse con áridos naturales. La obra donde se ensayará la mezcla será definida por la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) en función de la disponibilidad en el momento de realización de la prueba.

La Xunta proporcionará la ubicación de la carretera donde se usarán estas escorias. Tendrá que probarse en un tramo de al menos 50 metros de largo.

Sogama se encargará de la compra del árido natural para la prueba y su transporte hasta donde se ejecute la prueba piloto.

Estudio

Durante este ensayo se evaluarán las propiedades químicas, ambientales y funcionales de este material reciclado a partir de las cenizas de la planta termoeléctrica. De ser necesario, se definirán las posibles variaciones o cambios que haya que hacer para obtener un material óptimo para su uso en capas estructurales de firmes. Sogama da un plazo de dos años para realizar esta prueba piloto.

Si se comprueba la idoneidad de este material producido a base de los restos sobrantes de la incineración de la basura, se abrirá una vía para reutilizar estas escorias, lo cual no solo reducirá la cantidad de residuos que se depositan en vertedero sino que supondría una vía de ingresos extra para Sogama pues podría vender este material para la ejecución de carreteras. Recurrir a estos restos permitiría además reducir la extracción de áridos para la construcción, una actividad que supone un gran consumo energético y de recursos.

«Se pretende convertir este residuo en recurso, darle valor y una segunda vida» Sogama

«Se pretende convertir este residuo en recurso, darle valor y una segunda vida», explican desde Sogama. De hecho, según informan, la sociedad lleva trabajando en esta cuestión desde hace más de un año junto a expertos en la materia y se ha interesado por la experiencia de otros países europeos que han obtenido resultados satisfactorios aprovechando estas escorias.

«Lograr este hito supondría dar un paso importante para el fin de la condición de residuo y para convertir los áridos de la escoria en un producto para este tipo de aplicaciones», señalan desde el complejo medioambiental de Cerceda.

Suscríbete para seguir leyendo