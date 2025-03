Reinventarse contra la incapacidad laboral

Vigo. Rotonda de Navia hacia la VG-20. Treinta de abril de 2021. Un coche se salta un ceda el paso y golpea a otro vehículo. En su interior viajaba Noemí Lois Estévez con su marido Fran Izquierdo. Al presentir el impacto inminente, su instinto la llevó a aferrarse a la puerta. Aún así, el movimiento brusco le aplastó el hombro.

Un golpe inofensivo, pensó Noemí, sin imaginar que aquel instante cambiaría su vida para siempre. Una fecha maldita para su brazo derecho, que había sujetado con fuerza el remo durante años de entrenamiento en el Club Náutico de Vigo. Ese deporte gracias al que la pareja se conoció... y que le resultaría inviable volver a practicar.

La familia de Noemí Lois, en las pasadas vacaciones / fdv

Las consecuencias del accidente fueron irreversibles para aquella joven de 31 años que trabajaba como mozo de almacén. Dos cirugías, tratamientos interminables y un dolor persistente que ninguna terapia lograba calmar. Nunca recuperó la movilidad del brazo derecho. Tuvo que enfrentarse a la pérdida de su independencia. Vestirse, calzarse, realizar las tareas más simples se convirtieron en desafíos. Su pequeño Leiva, que contaba con dos años entonces, se libró de ir en el coche al quedarse con su abuela. «Leiva me pedía que lo cogiera en brazos y yo no podía, así que me sentía fatal… Al final, él ha normalizado esta nueva condición de su madre, con la que ha crecido», dice con firmeza Noemí, recordando los meses de terapia psicológica necesarios para aceptar su nueva realidad.

Un nuevo embarazo y el miedo paralizante

Dos años más tarde, cuando descubrió que estaba embarazada de su segunda hija, el miedo la paralizó. «Pensaba que no iba a poder con un bebé», admite. Pero cuando en diciembre de 2023 nació Lily, la historia fue distinta y trajo nuevos desafíos, que pudo capear al lado de su esposo. «Ella no me conoce de otra manera; es cierto que hay muchas cosas que delego porque no puedo y otras que creía que no iba a ser capaz, pero he descubierto que las hago a mi manera», asegura con una sonrisa.

Según las estadísticas de la Seguridad Social, en Galicia hay registradas 52.716 personas con el certificado de incapacidad permanente total este año, como Noemí. Este reconocimiento indica que una persona, debido a una enfermedad grave, un accidente —laboral o no— o condiciones crónicas limitantes, queda inhabilitada para desarrollar su trabajo habitual, pero no para realizar otras actividades laborales diferentes. Para muchas de ellas, la reinserción laboral es un desafío que requiere apoyo, asesoramiento y oportunidades adaptadas a sus nuevas circunstancias.

La incapacidad laboral fue un golpe adicional para Noemí. Se sintió perdida, con la sensación de que nunca volvería a trabajar. Pero el destino le tenía otros planes reservados. A través de un antiguo compañero de trabajo conoció COGAMI, una organización dedicada a la integración laboral de personas con discapacidad. Con dudas y mucho miedo, se acercó en busca de respuestas. «No sabía cómo iba a ser mi nueva vida con esta condición», confiesa. Lo que encontró fue mucho más que información: descubrió posibilidades.

A través del servicio de Empleo de la organización, Noemí recuperó algo esencial: la confianza en sí misma. Entendió que su vida laboral no había terminado, solo debía tomar un nuevo rumbo. Pero lamentablemente pocos lo conocen. Hoy trabaja como administrativa en ASTEAVI —Asociación de Trastornos del Espectro Autista—en un puesto acorde a su formación y que le permite sentirse útil nuevamente. Este contrato se ha gestionado a través del Programa «Coopera» de la Xunta.

A día de hoy, la bolsa de empleo de COGAMI cuenta con 16.935 personas inscritas, de las cuales el 37% tiene el certificado de incapacidad permanente total para su profesión habitual. De estas 6.185 personas con incapacidad laboral, el 72% son hombres y el 28% mujeres. «Todas están inscritas en la bolsa de empleo porque desean reincorporarse al mercado laboral y, en el camino hacia esta inserción, reciben información, asesoramiento, orientación laboral y formación adaptada a las demandas del mercado», explican desde el área de Empleo.

De las 6.185 personas inscritas en la base de datos de COGAMI con el certificado de incapacidad permanente total, 1.025 están registradas en la oficina de A Coruña, 707 en Ferrol, 831 en Santiago, 790 en Lugo, 929 en Ourense, 1.024 en Pontevedra y 879 en Vigo. A través del citado servicio de la organización, pueden volver a incorporarse al mercado, como ya lo lograron 1.662 personas durante el año pasado, de las cuales 756 tenían incapacidad laboral. Como Noemí Lois, que no solo ha encontrado un nuevo camino profesional a sus 35 años, sino una renovada confianza en su capacidad para vivir.