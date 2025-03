Sanidade avisa de «dificultades» con los MIR al retrasarse el inicio de su formación al mes de junio

Los cambios en el calendario de formación de los médicos vuelven a trastocar el funcionamiento de la sanidad gallega. Este año los nuevos MIR empezarán su formación en junio, en lugar de en el mes de mayo como es habitual. La razón es que el Ministerio de Sanidade recuperará la presencialidad en la elección de plaza en los hospitales y los centros de salud —desde la pandemia se hacía de forma telemática—, lo que retrasará los plazos. Desde la Consellería de Sanidade advierten ya de que esto les causará trastornos tanto a la hora de organizar la docencia como en la demora que supondrá en la disponibilidad de nuevos especialistas.

«Cambiar las fechas de incorporación de los residentes MIR y de otros programas de formación sanitaria especializada siempre genera una dificultad», protestan desde el departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño, que apuntan además que este nuevo retraso en el inicio de la residencia «no está justificado».

La formación de los MIR ya se había retrasado en 2020 debido a la pandemia. Ese año iniciaron la residencia en septiembre, en lugar de en mayo. En ese caso, la Xunta entiende el cambio por «las circunstancias excepcionales», pero considera que ahora «no parece razonable volver a generar cambios y dificultades».

Complicaciones

Según esgrimen desde Sanidade, el «problema principal» es que si los nuevos residentes empiezan ahora con un mes de retraso su formación de primer curso durará hasta junio de 2026 y si el año que viene los nuevos MIR se incorporan otra vez en mayo, coincidirán dos promociones del mismo curso durante un mes, lo que obligará a reorganizar el trabajo docente. «Y esto se arrastraría sucesivamente hasta que esta promoción acabase su periodo de residencia», apuntan desde la Xunta. «Lógicamente esta coincidencia de residentes de distintos cursos dificulta el normal desarrollo de los programas formativos», advierten.

Pero no sería la única complicación. Al igual que ocurrió el pasado año Sanidade no podrá disponer de los nuevos especialistas cuando terminen su formación a tiempo para cubrir las vacantes que se producen por el periodo estival.

Ya ocurrió así el pasado año cuando finalizaron su residencia los MIR que se incorporaron en septiembre de 2020. No finalizaron su residencia a tiempo para ser contratados para los refuerzos de verano, lo que obligó a tomar medidas de urgencia y permitir que los residentes de último año pasaran ya consulta de forma autónoma. Cuando los MIR que empiezan este año terminen en 2029 se repetirá el problema, pues acabarán con un mes de retraso. «En junio no se dispondrá de nuevos especialistas que puedan incorporarse para trabajar en un periodo que es muy demandante de sustituciones», avisa Sanidade.

La consellería denuncia que estos cambios también supondrán «dificultades» con los programas de formación que se han elaborado, como las rotaciones previstas para unas fechas que habrá que cambiar, y también con la previsión de periodos vacacionales de tutores y otros colaboradores docentes.

Elección presencial

La razón de este retraso de un mes es que los nuevos MIR no podrán elegir plaza hasta después de Semana Santa. Aquellos que superaron el examen tendrán ahora que decidir donde quieren formarse. El pasado año escogieron destino el 5 de abril. Y este 2025 quedará para finales del mes de abril. Según el calendario que maneja el Ministerio de Sanidade y que, aún está pendiente de concretarse, esto dilatará la incorporación a los centros sanitarios hasta el mes de junio.

La demora se debe a que este año se retomará la presencialidad en la elección de plaza y su organización requiere de más tiempo. Tras el COVID los MIR escogían destino de forma telemática, pero este sistema provocaba que un buen número de plazas quedaran sin cubrir porque los interesados no podían conocer en tiempo real qué puestos estaban libres y cuáles ya se habían cubierto. Esto es especialmente grave en el caso de las plazas de medicina familiar, dada la necesidad que existe de estos especialistas. Por eso, ante la demanda de las comunidades este año se cambiará el sistema.