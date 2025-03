Las multas por menores que viajan sin silla infantil en coche suben un 20%: 350 en un año

Ni cinco segundos. Es el tiempo que lleva abrocharse el cinturón antes de arrancar el motor y que resulta crucial para, en caso de salirse de la vía o sufrir una colisión frontal, salvarse o no resultar herido. Pero todavía hay conductores y pasajeros que se resisten a ese clic salvavidas e incluso que viajan con menores sin sistemas de retención infantil. Pese a que Tráfico endureció en 2022 la sanción por no utilizar el dispositivo de seguridad —la pérdida de puntos se elevó de tres a cuatro, junto con la correspondiente multa de 200 euros—, la tasa de infractores sigue siendo elevada. En 2024, las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico denunciaron a un total de 6.097 conductores y pasajeros sin cinturón de seguridad en las carreteras gallegas. A esta cifra se suma otra todavía más alarmante, la de niños que viajan sin silla infantil: un total de 348 detectados, según datos de la Jefatura de Tráfico de A Coruña desde donde se coordinan los centros territoriales de Galicia.

En el caso de los adultos, el balance en términos absolutos es ligeramente inferior al del año anterior, un 2,1% menos (6.229 sancionados en 2023), aunque en el conjunto de los conductores de riesgo multados —aquellos que se enfrentan a la retirada de puntos del carné— los denunciados por viajar sin cinturón pasaron de representar un 7,4% en 2023 a un 8% en 2024.

Por el contrario, los menores detectados sin el dispositivo de seguridad se dispararon un 21%: de 286 a 348. Algunos incluso fueron sorprendidos en más de una ocasión, tal y como revelan los datos de sanciones: 369, 21 más que infractores. Las provincias con el mayor número de niños interceptados sin protección en Galicia el año pasado fueron, por este orden, Pontevedra (132) y A Coruña (122), seguidas de Lugo (52) y Ourense (43).

Así se los tienen encontrado los agentes durante los controles a los menores: en los asientos traseros sin cinturón bajo la excusa de «vamos, aquí al lado» y «me conozco el camino». Suelen tratarse de viajes imprevistos de casa al colegio o entre domicilios familiares en los que abuelos o tíos van a recoger al menor y al no disponer del elemento de seguridad los trasladan sin protección. También en viajes son exceso de pasajeros, se detectan niños sin el dispositivo e incluso se han dado casos de menores que viajan en el regazo de los adultos.

Desde la DGT recuerdan de que debido a la estatura de los niños es diferente a la de los adultos, el uso del cinturón no es suficiente para ellos. «Los niños no son solo más pequeños, sino que las proporciones relativas de las partes de su cuerpo y el desarrollo de sus huesos y músculos es diferente al de los adultos, por lo que necesitan un sistema adaptado a su tamaño y peso», advierten desde la DGT.

Para tratar de frenar el elevado número de usuarios que a día de hoy se resisten a utilizar el dispositivo de seguridad, Tráfico inició ayer una campaña especial de vigilancia que se extenderá hasta el domingo. De los conductores y pasajeros fallecidos el año pasado en las carreteras gallegas, el 19% viajaba sin el dispositivo. Se trata de un porcentaje muy elevado, aunque se queda por debajo del registrado el ejercicio anterior (28%). Se trata de un dato preocupante, según advierten desde la Delegación del Gobierno en Galicia, ya que , su uso reduce a a mitad el riesgo de fallecimiento en caso d accidente y en casi un 80% en caso de volcar el vehículo.

«Si no se lleva el cinturón abrochado o no se usa correctamente, cuando el vehículo impacta y frena en seco, el usuario que no lo lleve sigue en vuelo libre hace el volante, el parabrisas o hacia el asiento delantero según su posición dentro del vehículo», apunta la jefa de Tráfico en A Coruña y coordinadora de los centros territoriales en Galicia, Vitoria Gómez Dobarro. «No evita el accidente, pero sí la gravedad de sus consecuencias», cierra sobre el cinturón de seguridad.