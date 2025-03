Tráfico saca de la carretera a 34.000 reincidentes gallegos en casi 20 años

Dos infracciones al volante bastan para dejar el saldo de puntos a cero. ¿La consecuencia? No poder conducir durante seis meses —tres en el caso de los conductores profesionales—. Para poder arrancar de nuevo el motor, tienen que asistir a un curso de reeducación vial —de 24 horas lectivas y un coste de algo más de 400 euros—, pasar un examen teórico en la Jefatura de Tráfico y obtener un informe de aptitud psicofísica.

Desde que entró en vigor el carné por puntos en verano de 2006, un sistema por el que se detraen créditos del permiso por cada infracción grave, Tráfico retiró de las carreteras gallegas a casi 34.000 reincidentes. El año pasado, fueron un total de 1.920 los conductores gallegos que dejaron el contador de puntos a cero, casi un 5% más que el ejercicio anterior, según datos facilitados por la Jefatura de Tráfico de A Coruña, desde donde se coordinan los centros territoriales de Galicia. Se trata del segundo balance más elevado tras el récord registrado en 2022, aunque por muy poco: entonces fueron 1.947 los conductores que perdieron la vigencia del carné por vía administrativa en Galicia.

A los que se quedan sin carné por multirreincidencia al volante, se suman los que lo pierden por orden judicial cuando comenten un quebrantamiento de condena —una media de 150 al año que ya han sido penados con la retirada de permiso, pero se ponen igualmente al volante— y los que son apartados de la carretera tras pasar por el banquillo acusados de un delito contra la seguridad vial (entre 6.000 y 7.000 cada año). «De cada diez alumnos que acuden a los cursos de recuperación total de puntos, al menos siete son por sentencia judicial por alcoholemia», detalla Jesús Cernadas, vicepresidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas en A Coruña. Incluso hay en algunos centros de recuperación de puntos en los que esta tasa alcanza el 90%.

En la lista de asistentes a estas clases en Galicia, hay conductores que dejan en más de una ocasión el saldo de créditos a cero. «Por lo general, con una vez que agotan todos los puntos suelen escarmentar, pero hay algunos que por muchos cursos que hagan son incorregibles. Aunque el porcentaje es bajo, resulta significativo: entre 2% y un 5% vuelven por segunda o incluso tercera vez por haber perdido todos los puntos», detalla Cernadas, dueño de una autoescuela en Santiago con más de 40 años de historia.

No hacen falta grandes recorridos para quedarse sin carné. Un desplazamiento de apenas 10 kilómetros basta para quedarse sin puntos y, en consecuencia, tener que volver a la autoescuela y pasar un examen para poder conducir de nuevo. Entre dos y seis infracciones al volante, según la gravedad de la conducta, son suficientes para apartar de la carretera a un conductor. Un día que empieza con un despertador que no suena a tiempo puede desencadenar una cadena de incumplimientos en carretera que acaba con la retirada del carné. Las prisas por no llegar tarde al trabajo te llevan a coger el coche sin abrocharte el cinturón (cuatro puntos menos), hacer una llamada al jefe para avisar que vas de camino a la reunión prevista (seis créditos) y saltarte un semáforo en rojo (cuatro). Con estas tres infracciones ya se superan los 12 puntos del carné, que pueden llegar a 15 tras un periodo de tres años sin cometer incumplimiento alguno en carretera.

La tendencia de los conductores a los que Tráfico retiró el permiso tras perder todos los puntos del permiso ha sido al alza, con las cifras más altas registradas en 2022 y 2024. De los 1.920 conductores que el año pasado perdieron el carné por vía administrativa —una media de cinco cada día— casi el 90% eran varones (1.687) frente a poco más del 10% mujeres (233).

De las cuatro provincias gallegas, Pontevedra y A Coruña, por este orden, concentran el grueso de los conductores de riesgo interceptados en las carreteras de la comunidad. Por infracciones en la red viaria pontevedresa, Tráfico retiró el carné el año pasado a un total de 809 automovilistas, el 42% del total en Galicia. En el segundo puesto del mapa autonómico estas los infractores detectados en las carreteras coruñesas: 707, casi el 37% de la comunidad. Y finalmente, con más de 200 casos en cada provincia están los automovilistas de riesgo interceptados en Lugo y Ourense.

El perfil: varón, mayor de 40 años, con varias infracciones por alcohol, velocidad y móvil

¿Cuál es el perfil del reincidente que deja el saldo de puntos a cero y asiste a los cursos para poder ponerse de nuevo al volante? En el 95% de los casos son varones, con más de 40 años —curiosamente los que están en la franja de edad de los 25 a los 40, son el grupo más reducido— y que acumulan varias infracciones al volante: alcoholemia, velocidad o móvil y conducción temeraria, según detalla Jesús Cernadas, vicepresidente de la Asociación de Autoescuelas en la provincia de A Coruña.Aunque en un primer momento acuden a los cursos con la «idea preconcebida» de que «de poco o nada les van a valer» y de que se trata de un «sistema recaudatorio», pero según transcurren las clases se dan cuenta —apunta Cernadas— de las consecuencias que puede traer, no solo para uno mismo sino para el resto de usuarios de la vía, una conducta irresponsable al volante.

La picaresca sigue llevando a miles de conductores que no cometieron infracción alguna a asistir a estos cursos, ya sean de recuperación parcial o total de puntos. Son cada vez más los abuelos que usan poco el coche los que asisten a estos cursos al ser identificados por sus nietos como los infractores para ellos no perder la licencia de conducción.

También se han dado casos, detalla Cernadas, de empresarios del transporte a los que sus trabajadores identificaron con el infractor y que de la noche a la mañana se enteraron de que tenían el saldo de puntos a cero.

Recupera el carné y a la semana ya se queda sin 6 puntos

Son casos excepcionales, pero hay conductores que pese a haberse quedado ya en una ocasión sin carné por dejar a cero el que no tienen escarmiento y vuelven a cometer tantas infracciones que se quedan hasta en dos o incluso tres ocasiones sin licencia de conducción. Incluso hay reincidentes que a los pocos días de hacer el curso de recuperación total, vuelven a la autoescuela porque ya fueron pillados por un radar o una patrulla y el contador de puntos empezó nuevamente a bajar.«Un joven de entre 25 y 30 años que había hecho el curso de recuperación total, a la semana nos llamó para hacer el de recuperación total porque ya había perdido seis créditos», relata Jesús Cernadas.

Un perfil que se repite en los cursos de recuperación parcial es el de transportistas, ya que pasan muchas horas en carretera y el camión es su sustento. «Antes de quedarse sin puntos acuden a las clases para recuperar parte», detalla.

Suscríbete para seguir leyendo