Sánchez afea a Rueda que rechace la quita de la deuda mientras pide más financiación

Entre aplausos llegó este domingo el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a Santiago, donde arropó a José Ramón Gómez Besteiro en su ratificación como secretario xeral del PSdeG y en la presentación de su nueva ejecutiva. Desde el escenario en una abarrotada Edificio Fontán de la Cidade da Cultura compostelana, Sánchez se dirigió a los presidentes autonómicos del Partido Popular para decirles que para seguir financiando los servicios públicos «tendrán que aceptar la condonación de la deuda».

En el marco del XV Congreso Nacional del PSdeG, Sánchez se refirió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y a sus homólogos criticando que digan que no a la condonación de miles de millones de euros —más de 4.000 en el caso gallego— para después quejarse de que están «infrafinanciados».

«Se han levantado de la mesa dejando el dinero encima», manifestó Sánchez, al tiempo que señaló que, si terminan rechazando este dinero, «van a tener que explicarlo muy bien, Rueda y el resto de presidentes autonómicos». El presidente del Ejecutivo central señaló, además, que parece que los barones del PP imitan a su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo: «Primero la pataleta», luego la «rectificación» y finalmente «la apropiación» de las medidas del Gobierno.

Sánchez fue recibido en Santiago entre aplausos y con una versión de Sàra perche ti amo. Una jornada en la que ovacionó a las cantareiras que interpretaron A saia da Carolina y en la que se quiso recordar en numerosas ocasiones a la alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, fallecida a principios de este mes.

Una cita en la que también hubo susto cuando en mitad de la intervención de Sánchez tuvo que pedir un médico desde la tribuna ante la emergencia médica de una mujer, a la que luego puso nombre, Olalla, y le deseo una pronta mejoría. Finalmente, se supo que había sufrido un ataque de ansiedad. En enero del año pasado, en su visita en A Coruña, el presidente del Gobierno vivió un momento similar cuando un afiliado tuvo un ataque epiléptico.

Elecciones muncipales, una cita electoral clave

Sánchez puso, asimismo, el foco en una fecha: 2027. Es en ese año cuando los ciudadanos acudirán a las urnas para votar en las elecciones generales y en las municipales. Y estas últimas serán clave para los socialistas en Galicia, ya que es en ayuntamientos y diputaciones donde conservan su reducto de poder en la comunidad. Por ello, el líder del PSOE le puso deberes a Besteiro para que ponga a trabajar a la militancia en Galicia para conseguir más representación en las próximas citas electorales.

En esta línea, Sánchez llamó a elegir «candidatos y candidatas ganadores, que ganen las elecciones, que puedan formar gobiernos para que en 2027 haya más alcaldes y alcaldesas socialistas, haya presidentes y presidentas de diputación socialistas». «Somos los que podemos, así que a ganar las elecciones, a prepararnos para seguir gobernando cuatro años más», jaleó Sánchez, al tiempo que incidió en que las generales saldrán «a ganar a la derecha y a la ultraderecha como hicimos en el año 2023».

Así las cosas, el presidente del Gobierno aseveró que «España necesita liderazgos seguros no una oposición sin nadie al volante». En este sentido, afirmó que Feijóo «no solo no es presidente del Gobierno porque no puede, tampoco es el jefe de la oposición porque no sabe». «A nosotros nos preocupa la seguridad de Europa, no la soledad de la ultraderecha», dijo respondido acerca de la exclusión de Vox de los contactos para hablar de Ucrania.

«Nosotros no vamos a Europa de oyentes»

Sánchez centró parte de su intervención en materia de seguridad, con el foco puesto en Ucrania. De este modo, apuntó que España «tiene capacidad» para «mejorar la seguridad en Europa», si los países miembros están «todos unidos».

El líder del PSOE resaltó en numerosas ocasiones que «la paz en Ucrania es la seguridad en Europa» y que, por tanto, «si se tiene que hablar de la seguridad en Ucrania y en Europa, los europeos y los ucranianos tenemos que estar en la mesa».

Presencias y ausencias

En el cónclave que tuvo lugar el fin de semana se pudo observar entre los asistentes a los alcaldes de A Coruña, Inés Rey; Vigo, Abel Caballero; y Lugo, Miguel Fernández; así como a los presidentes de las diputaciones de A Coruña y Lugo, Valentín González Formoso, y José Tomé, respectivamente.

Besteiro también estuvo arropado por el expresidente de la Xunta Fernando González Laxe, la secretaria federal de Economía y Transformación Digital, Emma López; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; o el eurodiputado Nicolás González Casares, entre otros.

Entre las ausencias, destacó la de Emilio Pérez Touriño, cuya relación con la actual dirección se enfrió a raíz de la crisis local de Santiago.